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Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα του “RemoteCare” τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2026 για δωρεάν εξετάσεις

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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζεται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου το πρόγραμμα επισκέψεων του «RemoteCare», του οχήματος μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου οι πολίτες να κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στον τόπο κατοικίας τους.

Το «RemoteCare» λειτουργεί συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τι εξετάσεις μπορούν να κάνουν οι πολίτες

Οι προληπτικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν δωρεάν οι πολίτες μέσω του «RemoteCare» είναι μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση οξυγόνου, μέτρηση σακχάρου και χοληστερίνης, μέτρηση βάρους σώματος, μέτρηση καρδιακού παλμού, καρδιογράφημα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

Διευκρινίζεται πως οι ιατρικές εξετάσεις γίνονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ακολουθεί το πρόγραμμα επισκέψεων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026:

Πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα του RemoteCare Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026 έχει ως εξής:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026 
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
1/10 ΓΑΛΗΝΗ
6/10 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ7/10 ΜΕΣΑΙΟ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)8/10 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
13/10 ΠΕΤΡΩΤΟ14/10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ15/10 ΛΗΤΗ
20/10 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ21/10 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ22/10 ΔΡΥΜΟΣ
27/10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ28/10 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ29/10 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026
3/11  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ4/11 ΓΑΛΗΝΗ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)5/11 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
10/11  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ11/11 ΛΗΤΗ12/11 ΔΡΥΜΟΣ
17/11 ΠΕΤΡΩΤΟ18/11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ19/11 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
24/11 ΜΕΣΑΙΟ25/11 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ26/11 ΠΕΤΡΩΤΟ

Δήμος Ωραιοκάστρου

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