Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα του “RemoteCare” τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2026 για δωρεάν εξετάσεις
Συνεχίζεται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου το πρόγραμμα επισκέψεων του «RemoteCare», του οχήματος μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και εξοπλισμού σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου οι πολίτες να κάνουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στον τόπο κατοικίας τους.
Το «RemoteCare» λειτουργεί συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Τι εξετάσεις μπορούν να κάνουν οι πολίτες
Οι προληπτικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν δωρεάν οι πολίτες μέσω του «RemoteCare» είναι μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση οξυγόνου, μέτρηση σακχάρου και χοληστερίνης, μέτρηση βάρους σώματος, μέτρηση καρδιακού παλμού, καρδιογράφημα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Διευκρινίζεται πως οι ιατρικές εξετάσεις γίνονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Ακολουθεί το πρόγραμμα επισκέψεων για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026:
Πρόγραμμα
Αναλυτικά το πρόγραμμα του RemoteCare Οκτώβριο και Νοέμβριο 2026 έχει ως εξής:
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026
|ΤΡΙΤΗ
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΠΕΜΠΤΗ
|1/10 ΓΑΛΗΝΗ
|6/10 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
|7/10 ΜΕΣΑΙΟ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|8/10 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|13/10 ΠΕΤΡΩΤΟ
|14/10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|15/10 ΛΗΤΗ
|20/10 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|21/10 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|22/10 ΔΡΥΜΟΣ
|27/10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|28/10 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
|29/10 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026
|3/11 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|4/11 ΓΑΛΗΝΗ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
|5/11 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|10/11 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ
|11/11 ΛΗΤΗ
|12/11 ΔΡΥΜΟΣ
|17/11 ΠΕΤΡΩΤΟ
|18/11 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|19/11 ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
|24/11 ΜΕΣΑΙΟ
|25/11 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
|26/11 ΠΕΤΡΩΤΟ
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