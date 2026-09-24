“Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, έπαθε κρίση”: Η 44χρονη περιγράφει την ομηρία από τον σύντροφό της στη Νίκαια

Τις στιγμές που έζησε χθες, κατά τη διάρκεια της ομηρίας της στη Νίκαια από τον ψυχικά διαταραγμένο σύντροφό της περιέγραψε η 44χρονη γυναίκα.

Η ίδια τόνισε εξαρχής πως πρόκειται για έναν πολύ καλό και ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχική νόσο, όπως και η ίδια και ότι το περιστατικό προκλήθηκε επειδή ο ίδιος δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του.

«Δεν με έχει αγγίξει ποτέ»

Η 44χρονη εξήγησε ότι γνωρίστηκε με τον 49χρονο πριν 5 χρόνια και έκτοτε συζούσαν.

«Δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραληρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικός – στα λόγια πάντα, δεν με έχει αγγίξει ποτέ, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος, σαν άγγελος» δήλωσε η γυναίκα.

«Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με εξαιρετική αγωγή από εξαιρετικούς γονείς. Ενώ είχε κάνει εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραληρεί, να φωνάζει, εγώ φοβόμουν να αντιδράσω, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους» περιέγραψε.

Απειλούσε στα λόγια, ήταν άοπλος

Στη συνέχεια η 44χρονη περιέγραψε τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα χθες το βράδυ.

«Άρχισε να φωνάζει κάποια ακατάληπτα λόγια και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Κάποιοι γείτονες ανησύχησαν από τις φωνές και φώναξαν την αστυνομία. Τότε είπε κάτι που δεν ήξερα κι εγώ αν τα εννοεί. Είπε θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή, θα τους βάλω βόμβα αν ξαναδώ αστυνομικό…. »

Ωστόσο, ο 49χρονος απειλούσε μόνο στα λόγια καθώς ήταν άοπλος, παρά τις αρχικές αναφορές για χειροβομβίδα.

«Δεν κρατούσε μαχαίρι, δεν είχε κανένα απολύτως όπλο. Ποτέ δεν έχει πειράξει στο ελάχιστο άνθρωπο ή ζωάκι. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί και είναι κρίμα να παρουσιάζεται σαν δράστης κάποιου μεγάλου εγκλήματος. Απλά τρομάξαμε γιατί είχε μία κρίση και ένα ξέσπασμα, επειδή δεν πήρε σωστά τα φάρμακά του» ειπε χαρακτηριστικά.

«Έκανα τον σταυρό μου και άνοιξα για να μην κάνει κακό στον εαυτό του. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Δαφνί και έκανε εισαγωγή. Πέρασα κιεγώ εξέταση από ψυχίατρο» κατέληξε η 44χρονη.

Με ιστορικό εγκλεισμών ο δράστης

Ο δράστης φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών για ψυχιατρικούς λόγους. Την αστυνομία την κάλεσε οικείο πρόσωπο της γυναίκας, λέγοντας πως ο άνδρας την κρατάει κλεισμένη στο διαμέρισμα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν εκεί είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο δράστης τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Με τη βοήθεια του διαπραγματευτή που βρισκόταν στο σημείο, ο 49χρονος πείστηκε να δώσει τέλος στο περιστατικό και η γυναίκα άνοιξε την πόρτα.

Παρά τις αναφορές για χειροβομβίδα και για όπλο, από την έρευνα των αρχών, δεν προέκυψε οπλισμός στο διαμέρισμα του ζευγαριού.