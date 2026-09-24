Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκλεψε 19 τραπεζικές κάρτες και έκανε συναλλαγές

Συνελήφθη 39χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και απάτη με υπολογιστή μετά από ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες την 22-09-2026 σε εξωτερικό χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, η 39χρονη αποπειράθηκε να αφαιρέσει τσάντα από 69χρονη ημεδαπή, ενώ έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Μενεμένης.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι η συλληφθείσα από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προέβη σε 5 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απάτης με υπολογιστή στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, προσωπικά αντικείμενα – έγγραφα των παθόντων και 19 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές συνολικού ύψους 415 ευρώ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.