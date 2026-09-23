GNTM: Ο Στόγιαν άφησε άφωνους τους κριτές: “Δουλεύω σε γραφείο τελετών, δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, ανοίγω τον λάκκο”

Οι οντιστιόν του GNTM ξεκίνησαν επίσημα και από τα πρώτα δύο επεισόδια υπήρξαν πρόσωπα που ξεχώρισαν, άλλα με τις ικανότητές τους και άλλα με την προσωπικότητά τους. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά συμπεριλαμβάνεται ο Στόγιαν, με καταγωγή από Αλβανία από την πλευρά του πατέρα του και από Ρουμανία – Αρμενία από τη πλευρά της μητέρας του, ο οποίος αποκάλυψε πως εργάζεται στην οικοδομή αλλά και σε γραφείο τελετών.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου ο νεαρός, εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή και όταν εκείνη παρατήρησαν το μαύρισμά του, εκείνος τους ανακοίνωσε το επάγγελμά του και έμειναν όλοι άφωνοι. «Τι κάνεις στο γραφείο τελετών;» τον ρώτησαν, με εκείνον να απαντά: «Σκάβω. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, αλλά με την τρύπα. Aνοίγω τον λάκκο».

Όπως ανέφερε ο Στόγιαν, είναι μία δύσκολη δουλειά: «Μου παίρνει τρεις-τέσσερις ώρες να σκάψω έναν λάκκο. Είναι 1,60-1,70, ανάλογα το χώμα», εξήγησε και πρόσθεσε: «Μπαίνω και μου φτάνει στο στήθος».

Ο Στόγιαν μπήκε γεμάτος αυτοπεποίθηση, όταν όμως ξεκίνησε να ποζάρει, δεν κατάφερε να κερδίσει τους κριτές: «Δεν έχεις ποζάρει παιδιά ούτε στο διαβατήριο», σχολίασαν και του εξήγησαν πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά ώστε να έχει μεγαλύτερη σιγουριά και μπροστά στην κάμερα.

Έπειτα από πέντε «όχι», ο νεαρός αποχώρησε, χωρίς να χάσει την καλή του διάθεση και το χαμόγελο του και δήλωσε πως σκοπεύει να επιστρέψει: «Του χρόνου θα είμαι πάλι εδώ πιο προετοιμασμένος», είπε.