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Δ. Θεσσαλονίκης: “Πάρκο Αναμνήσεων” στο τέρμα του ΟΑΣΘ στη Νέα Ελβετία – Φυτεύτηκαν 70 νέα δέντρα

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THESTIVAL TEAM

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Εβδομήντα νέα δέντρα φυτεύτηκαν στη Νέα Ελβετία, στο τέρμα του ΟΑΣΘ στη Χαριλάου, δημιουργώντας το «Πάρκο Αναμνήσεων». Μανόλιες, καλλωπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές και πλατανομουριές είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα φέρουν έναν μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επισκέφθηκε σήμερα το πάρκο μαζί με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη και μέλη του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, με τον οποίο ο Δήμος συνεργάστηκε για τη δημιουργία του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης, ο χώρος εξοπλίστηκε ήδη με ξύλινα παγκάκια, ενώ το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί κιόσκι, ώστε από το ερχόμενο καλοκαίρι να μπορεί να φιλοξενεί δράσεις και εκδηλώσεις.

Το «Πάρκο Αναμνήσεων» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν, μέχρι το πάρκο να γεμίσει με νέα δέντρα, μνήμες και ζωή.

Δήμος Θεσσαλονίκης

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