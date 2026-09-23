Πύργος: Μητέρα καταγγέλλει ότι Ρομά έστησαν ενέδρα θανάτου στη 12χρονη κόρη της – “Της πετούσαν πέτρες και γυαλιά, έτρεχε να σωθεί”

Εφιαλτικές στιγμές από γυναίκες Ρομά που, όπως καταγγέλλει η μητέρα της, την κυνήγησαν στον δρόμο και της πέταξαν πέτρες και μπουκάλια έζησε μια 12χρονη στον Πύργο.

Σύμφωνα με τη μητέρα της ανήλικης που έκανε την καταγγελία στο patrisnews.com, η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την κόρη της έγινε επειδή την κατηγορούν ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρομά.

Η ίδια, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το δυστύχημα, ότι δεν οδηγούσε, πως δεν έχει καν αυτοκίνητο, πως δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν είχε καμμία εμπλοκή.

«Μαμά με κυνηγάνε»

Το περιστατικό σε βάρος της 12χρονης έγινε μετά τον αγιασμό αφού πέρασε από την εργασία της μητέρας της για να της πει ότι επιστρέφει στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο της μητέρας της 12χρονης και, όπως περιγράφει «έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της μαθήτριας την 12χρονη είχαν ακολουθήσει τέσσερις γυναίκες Ρομά που είχαν στενή συγγενική σχέση με 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι.

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες επειδή φοβάται τους Ρομά «άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της».

Στη συνέχεια το παιδί άρχισε να τρέχει «για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί» ενώ της πέταγαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

Οι απειλές στη μητέρα

Το κορίτσι κατάφερε να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. «Όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά», λέει η μητέρα της για να προσθέσει ότι μια γυναίκα την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

«Εγώ τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο» χωρίς, όμως, να πείσει τις Ρομά που, όπως καταγγέλλει «μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”».

«Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω» προσθέτει η μητέρα της 12χρονης.

Μετά από καταγγελία που έκανε στην αστυνομία, οι τέσσερις γυναίκες Ρομά οδηγήθηκαν στο δικαστήριο που επέβαλε, ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών . Ωστόσο η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι της: «Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου».