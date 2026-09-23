Καλαμάτα: Συνελήφθη 38χρονος για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκάλεσαν το πρωί της Τετάρτης δύο πυροβολισμοί που ακούστηκαν στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, προς την οδό Ξενοφώντος, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, περίπου στις 7:50 το πρωί, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστεί το άτομο που φέρεται να προχώρησε στους πυροβολισμούς.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, νεαρή γυναίκα κλήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας προκειμένου να δώσει πληροφορίες. Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η γυναίκα φέρεται να γνώριζε τον δράστη, γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξη των ερευνών. Μετά την κατάθεσή της ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα. Τελικά ο 38χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της ενέργειας, ενώ την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.