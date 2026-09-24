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Εργασίες οριζόντιας σήμανσης και σήμερα στην ΕΟ 67 Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου “Μακεδονία” και στην οδό Μαρίνου Αντύπα

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Εργασίες οριζόντιας σήμανσης και διαγράμμισης διαβάσεων πεζών θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις εξής οδούς:

  1. Στην Εθνική Οδό 67 Θεσσαλονίκης -Αεροδρομίου «Μακεδονία»
  2. Στην οδό Μαρίνου Αντύπα

Οι εργασίες προγραμματίζεται θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:00 π.μ., εφόσον το επιτρέψουν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, οι εργασίες θα εκτελεστούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυ

Εργασίες Θεσσαλονίκη

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