Μύλος των Ξωτικών: Στις 29 Νοεμβρίου η έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Το πρόγραμμα

Με μια θεματολογία μαγική και παραμυθική, με δωρεάν – όπως πάντα – είσοδο και πάμπολλες διαδραστικές, δωρεάν εκδηλώσεις, ο 15ος Μύλος των Ξωτικών ξεκινά!

Το κεντρικό θέμα της διοργάνωσης του 2026-27 είναι «Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΖ», εμπνευσμένο από τον μαγικό κόσμο κλασικού μυθιστορήματος και ταινιών.

Ετσι φέτος ο Μύλος των Ξωτικών περνά πέρα από το ουράνιο τόξο και συναντά τον κόσμο του Μάγου του Οζ.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου για τη φετινή διοργάνωση στο κτήριο Παπαστεριάδη, από τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων κ. Βασιλένα Μητσιάδη και το στέλεχος της διοργάνωσης κ. Χάρη Τσαύλο.

Ν. Σακκάς: Στο DNAτων τρικαλινών ο Μύλος των Ξωτικών

Όπως τόνισε ο κ. Σακκάς, ο Μύλος των Ξωτικών, 15 χρόνια μετά, μεγάλωσε σε διάρκεια και χώρο, χαρίζοντας απλόχερα εκατομμύρια χαμόγελα, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε επιτυχώς τις δύσκολες στιγμές.

Και φέτος, το 2026, αναμένεται η προσέλευση και η συμμετοχή στη μαγεία να είναι αυξημένες.

Η νέα διοίκηση, με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της e-trikalaτις κ. Τέγου και Μητσιάδη αντιστοίχως, πλαισιώνεται από έμπειρους και νέους συνεργάτες, που αφήνουν ισχυρό το αποτύπωμα του Μύλου στα Τρίκαλα και γειτονικούς νομούς. Ο κ. Σακκάς τόνισε πως η ομάδα προχωρά και λειτουργεί με πίστη και θέληση για το καλύτερο αποτέλεσμα, ενώ έδωσε έμφαση πως ο Μύλος των Ξωτικών είναι «στο DNA των τρικαλινών». Κάτι που, όπως επεσήμανε, δεν αφήνει περιθώρια για αντιγραφές, από όσους προσπάθησαν στο παρελθόν ή προσπαθούν να αντιγράψουν

Οι ημερομηνίες

Ο κ. Σακκάς ανέφερε ότι

– στις 18 Νοεμβρίου φωταγωγείται το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας

– στις 20 Νοεμβρίου ανοίγουν οι πόρτες του Μύλου

– στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη

– στις 6 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η φετινή διοργάνωση

– λειτουργεί από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το βράδυ



– ο Μύλος απλώνεται σε 60 στρέμματα του πάρκου Ματσόπουλου.

Β. Τέγου: Συλλογική προσπάθεια, μεγάλο project

Η πρόεδρος της e-trikalaΑΕ Βίβιαν Τέγου στάθηκε στον σχεδιασμό, που ξεκίνησε μήνες πριν και αναφέρθηκε

– στους επιχειρηματίες, που κατά 95% έχουν ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους

– στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες παραμένει ανοικτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ήδη μεγάλη συμμετοχή

– στο προσωπικό, που εντός του Οκτωβρίου θα κληθεί να υποβάλει αίτηση

Τόνισε ακόμη ότι η «καλοστημένη και καλοδουλεμένη μηχανή» της οργανωτικής ομάδας συνεχίζει την εξαιρετική δουλειά, απευθύνοντας με την ευκαιρία ευχαριστίες στις προηγούμενες διοικήσεις.

Για τον Μύλο συνολικά επεσήμανε ότι είναι ένα μεγάλο projectγια την πόλη, συμβάλλοντας στη βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων, ανανεώνοντας τη λειτουργία της πόλης.

Ζήτησε τη στήριξη όλων για τη μέγιστη επιτυχία, «στον πιο μαγικό Μύλο», ευχαριστώντας τον Δήμαρχο για τη στήριξη.

Β. Μητσιάδη: Νέα αισθητική πινελιά

Η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Βασιλένα Μητσιάδη στάθηκε ομοίως στη διοίκηση της e-trikala από δύο γυναίκες στην προεδρία και στη διεύθυνση, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο και την πρόεδρο κ. Τέγου.

Για τον ίδιο τον Μύλο, τόνισε πως

– δίνεται φέτος νέα πινελιά αισθητικής και θηλυκότητας

– διεξάγεται στο πιο όμορφο σημείο της πόλης

– επιδιώκεται να είναι το νέο τοπόσημο για τα παιδιά

– προωθούνται δωρεάν διαδραστικές εκδηλώσεις

– παραμένει η δωρεάν είσοδος

– συνδυάζεται η τεχνογνωσία των προηγούμενων συνεργασιών με τη φρεσκάδα των νέων που προστέθηκαν στην ομάδα,

– δημιουργείται μια κίτρινη, μαγική διαδρομή

– εργάζονται όλοι/ες πυρετωδώς για τον μαγικό αυτόν Μύλο

Χ. Τσαύλος: Συνέχεια με ανοδική πορεία

Ο εκ των παλαιότερων συνεργατών του Μύλου κ. Χ. Τσαύλος τόνισε πως η διοργάνωση συνεχίζεται με ανοδική πορεία, προσεγγίζοντας όχι μόνο το παραμυθικό στοιχείο, αλλά δίνοντας και μηνύματα. Όπως, η φιλία, η συνεργασία, η ανθρωπιά, η φιλοζωία. Και ευελπιστούμε, τόνισε,«ότι θα μαγέψουμε όλους τους επισκέπτες».



Σταχυολογώντας…

Απαντώντας και σε ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ των Τρικάλων, οι κ. Σακκάς, Τέγου, Μητσιάδη και Τσαύλος επεσήμαναν πως:

– διευρύνεται ο Μύλος ως πολιτιστικός και τουριστικό προϊόν των Τρικάλων

– συσχετίζεται με την απόκτηση Ταυτότητας Πόλης (CityBramnding) που υλοποιεί η e-trikala για τα Τρίκαλα

– οργανώνονται δράσεις στην πόλη των Τρικάλων με στόχο τη διάδραση στην πόλη

– ανανεώνεται το μαγικό στοιχείο

– διευρύνεται ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός στην πόλη και στη διαδρομή προς τον Μύλο (από την Τρίτη ξεκινά εργασίες το αρμόδιο τμήμα Δημοτικού Φωτισμού, ενώ προηγήθηκε ευρεία σχετική σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο)

– η αύξηση του χώρου και η μεγαλύτερη διάρκεια δίνει τη δυνατότητα για πιο λαμπερή διοργάνωση

Σύσκεψη και προϊόντα

Για τις τιμές προϊόντων, ο κ. Σακκάς τόνισε πως εκτός του Μύλου, στη διάρκεια της θητείας του αυτές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Επίσης, ότι και φέτος θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και ξενοδόχους, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα σε δύο λέξεις (τις οποίες τόνισε): συνείδηση και επαγγελματισμός. Με αυτές ο κ. Σακκάς περιέγραψε την ανάγκη να υπάρχει συνείδηση από επαγγελματίες που δε θα αισχροκερδούν και δε θα αναμένουν με εργασία 48 ημερών να στηρίξουν μία ολόκληρη χρονιά.

Για δε τη διαμονή, διαχώρισε τις τιμές των ξενοδοχείων, που διέπονται από τον κανόνα των «αστεριών», από τις τιμές των δωματίων – οικιών σε πλατφόρμες, ειδικά όσες δε δηλώνονται, τονίζοντας ότι το θέμα αφορά ολόκληρη τη χώρα.

Τόνισε, ακόμη, το επίπεδο συνεργασίας με ιδιοκτήτες καταστημάτων σε ζητήματα, όπως τα τραπεζοκαθίσματα, επισημαίνοντας ότι συνολικά οι επαγγελματίες μπορούν να είναι οι ίδιοι, διαφημιστές του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου πάρκου της χώρας

Προβολή, αγρότες και Ε65

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την προβολής της διοργάνωσης και την έλευση επισκεπτών στα Τρίκαλα, τονίστηκε από τον κ. Σακκά ότι έγιναν κινήσεις προβολής προς τις Βαλκανικές και όχι μόνο χώρες. Η κ. Μητσιάδη επεσήμανε πως οι δράσεις αφορούν και άλλες περιοχές της Ευρώπης, που παρακολουθούν τη διοργάνωση.

Επισημάνθηκε, ακόμη, συνολικά η εξωστρέφεια του Μύλου των Ξωτικών. Επίσης, τονίστηκε η σημασία του Ε65 για τους επισκέπτες συνολικά από τη Μακεδονία και τις βαλκανικές χώρες. Για δε τους αγρότες με βάση την περυσινή εμπειρία, ο κ. Σακκάς υπενθύμισε ότι ο ίδιος πήγε στα μπλόκα και ότι χρειάζεται ισορροπία, χωρίς σύγκρουση δύο κόσμων. Επεσήμανε πως υφίσταται σεβασμός για τους αγρότες, αλλά δεν ωφελεί κανέναν να στρέφεται μία κοινωνική ομάδα έναντι άλλης, με δεδομένο και ότι πλήθος οικογενειών έχουν επενδύσει στη διοργάνωση.

Από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων παραβρέθηκαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Τάκης Παζαΐτης, Σοφία Αλεστά και Μιχάλης Λάππας και η περυσινή πρόεδρος της e-trikalaκαι νυν εντεταλμένος σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων Εφη Λεβέντη. Η οποία στάθηκε στο σημαντικό στοιχείο της συνύπαρξης γυναικών στη διοίκηση της αναπτυξιακής δημοτικής εταιρείας, ευχόμενη καλή επιτυχία στη φετινή διοργάνωση.