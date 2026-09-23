Άδωνις Γεωργιάδης: “Αν υπήρχε η Ομάδα Αλήθειας το 1946-49 η ιστορία θα είχε γραφτεί αλλιώς”

«Αν είχαμε ομάδα Αλήθειας το 1946-1949 θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά. Δεν θα άφηναν κανένα ψέμα να περάσει», είπε ο υπουργός Υγείας και δίνει τα εύσημα στην συγκεκριμένη ομάδα του διαδικτύου επισημαίνοντας ότι η μεγάλη τους τέχνη είναι το μοντάζ.

Άδωνις κατά πάντων. Από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη έως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Βελγική Δικαιοσύνη! Σε μια συνέντευξη όπου δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει οξείς χαρακτηρισμούς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, συζητά με τον Δήμο Βερύκιο στο στούντιο του iEidiseis, για όλους και για όλα και βάζει δημόσια ένα στοίχημα.

Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι αυτοδύναμος για τρίτη φορά με την… πρώτη! «Δεν φεύγουν οι δεξιοί από την ΝΔ. Γκρινιάζουν λίγο, αλλά στον Μητσοτάκη θα ξαναγυρίσουν», όπως λέει. Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο δίνει τέλος και στα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. «Τελείωσε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι δεν κάνει κυβέρνηση μαζί μας. Μην χάνεις χρόνο. Τετέλεσται. Τέλος. Δεν υπάρχει», τονίζει στον Δήμο Βερύκιο.

Ακατάλληλος ο Ανδρουλάκης, διεφθαρμένος ο Τσίπρας, κακόψυχος ο Πολάκης, με τον οποίο δεν θα καθόταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι. Δεν διστάζει, χωρίς να υπολογίζει το κόστος, να υπερασπιστεί Αβραμόπουλο, Καϊλή, Πατούλη, Ομάδα Αλήθειας και Άρη Πορτοσάλτε.

Αποκαλύπτει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλεί να του κάνει παρατηρήσεις για κάποιες από τις τοποθετήσεις του αν και μετά του λέει πως έχει δίκιο.

«Φριχτό το λάθος του αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς»

Για τον Αντώνη Σαμαρά μιλά με σεβασμό παρά το γεγονός ότι αν τελικά κατέβει στις εκλογές, ο ίδιος θα πληγεί στην σταυροδοσία στον βόρειο τομέα. «Οι φίλοι Σαμαρά πήγαιναν μονοκούκι σε έμενα. Αν φύγει, τους έχασα. Πέρα από αυτό όμως- που δεν θα επηρεάσει τις αποφάσεις κανενός – θεωρώ φριχτό λάθος να προσχωρήσει σε νέο κόμμα. Εγώ τον εκτιμώ τον Σαμαρά. Σε προσωπικό επίπεδο, όχι πολιτικό, τον αγαπώ. Παρά ταύτα δεν μπορώ να πω ψέματα. Θεωρώ ότι αν κάνει κόμμα θα έχει κάνει τρομερή βλάβη στον εαυτό του. Η Νέα Δημοκρατία θα το ξεπεράσει, ο εαυτός του θα πάθει ζημιά», τονίζει.

«Ο Τσίπρας ήταν ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός»

«Όταν ακούω τον Τσίπρα να μιλάει για εντιμότητα, θέλω να πέσω κάτω από τα γέλια», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ήταν μακράν ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ever», συμπληρώνει με αναφορές στους Ποινικούς Κώδικες και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την Βενεζουέλα.

Κατά τον υπουργό Υγείας, ο πρώην πρωθυπουργός φοβάται «μη γίνει καμιά στραβή και βγουν χαρτιά τώρα που πήγαν οι Αμερικανοί στην Βενεζουέλα και έχει καταρρεύσει το καθεστώς Μαδούρο. Ο Τσίπρας, λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης «δεν κοιμάται το βράδυ με αυτό το ενδεχόμενο. Το βράδυ που ξαπλώνει λέει λες να βγουν τα λεφτά του Βενεζουέλα».

«Κακόψυχος ο Πολάκης»

Σε μια προτροπή του Δήμου Βερύκιου να φανταστεί μια εικόνα όπου ψαρεύει στην Κρήτη ο Πολάκης, φέρνει τα ψάρια, τα πηγαίνει στην Ντόρα να τα μαγειρέψει και όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, η αντίδραση του είναι απόλυτη. «Είναι κακός άνθρωπος. Λένε σκληροτράχηλος. Όχι, όχι. Είναι κακόψυχος. Κάθαρμα δηλαδή».

«Τρίχες ο φάκελος της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Ο φάκελος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε στη Βουλή είναι τρίχες», υπογραμμίζει. Από τους 13 βουλευτές που κατηγορούσε αρχικά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπήκαν στο αρχείο οι εννέα. Δηλαδή από τους 13 οι εννέα αθωώθηκαν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», επισημαίνει και δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τσίρκο τον ευρωπαϊκό θεσμό. «Τα έχουν κάνει όλα λάθος», καταλήγει.

«Τσαντίστηκε ως κλασσικός Έλληνας ο Αβραμόπουλος»

Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου τονίζει πως το μόνο θέμα ήταν η αντίδραση του πρώην Επιτρόπου ο οποίος αντέδρασε ως κλασικός Έλληνας πολιτικός. «Είπε σας γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνι, δεν έρχομαι για κατάθεση. Τσαντίστηκαν αυτοί και έγινε όλη αυτή η φασαρία», σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη και επιμένει ότι δεν υπάρχει QatarGate.

«Αν υπήρχε η Ομάδα Αλήθειας το 1946-49 η ιστορία θα είχε γραφτεί αλλιώς»

«Αν είχαμε ομάδα Αλήθειας το 1946-1949 θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά. Δεν θα άφηναν κανένα ψέμα να περάσει», λέει ο υπουργός Υγείας και δίνει τα εύσημα στην συγκεκριμένη ομάδα του διαδικτύου επισημαίνοντας ότι η μεγάλη τους τέχνη είναι το μοντάζ.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στο iEidiseis.gr: