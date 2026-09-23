Τσουκαλάς: “Ξέφραγο αμπέλι” ο έλεγχος των ιδιωτικών δομών υγείας – Στο τραπέζι η επανίδρυση του σώματος επιθεωρητών υγείας

«Είναι προφανές πως όταν ο ίδιος ο υπουργός Υγείας λέει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο επανίδρυσης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας – το οποίο καταργήθηκε το 2019 και οι αρμοδιότητες πέρασαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας – είναι σα να ομολογεί ότι το νέο μοντέλο που επελέγη δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι το ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας».

Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη του στο Action24 σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας.

Είπε ότι η κριτική του ΠΑΣΟΚ είναι πολιτική, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν αποδώσαμε ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραϊατρικές υπηρεσίες στις ιδιωτικές δομές υγείας, όπου υπήρχε ελλιπής έλεγχος». Για το «αν υπάρχουν σχέσεις διαπλοκής ή όχι», είπε ότι «εμείς αναδείξαμε ότι ο κ. Πλεύρης για παράδειγμα γνώριζε αυτούς τους ανθρώπους πολλά χρόνια πριν από ό,τι είπε» και πως «αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι ο κ. Πλεύρης γνώριζε αναγκαστικά τι συνέβαινε», αλλά ότι «εκείνος πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο ενώ τους γνώριζε από το 2012 κι είχαν ιδρύσει σωματείο, -είπε ότι τους γνώρισε το 2016».

«Υπήρχαν τρύπες όσον αφορά τους ελέγχους του ΙΣΑ και του Υπουργείου Υγείας»

Ο κ. Τσουκαλάς επέμεινε στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι πολιτικές ευθύνες: «Εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν τρύπες και όσον αφορά τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στους ελέγχους του Υπουργείου Υγείας», για να τονίσει η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης «δεν μπορεί να μείνει μόνο στα λόγια υπάρχουν και υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση». Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση με αφορμή τη διοργάνωση συνεδρίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη προς το ΠΑΣΟΚ ότι «το 2023 ο κ. Πλεύρης ήταν υπουργός και ο κ. Πατούλης εν ενεργεία πρόεδρος του ΙΣΑ και μου ζητάτε να ”απολογηθώ” γιατί στους οργανωτές του συνεδρίου, πέραν του ιατρικού συλλόγου, ήταν και ένα πρόσωπο που κάποτε ψήφιζε ΠΑΣΟΚ;». Σημείωσε ότι την ευθύνη του ελέγχου την έχει το Υπουργείο Υγείας.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει εγκαίρως συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα καύσιμα»

Στο ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει εγκαίρως συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ η κυβέρνηση «μόνη της αυτοπαγιδεύεται». Αφού είπε ότι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε στη ΔΕΘ το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σταχυολόγησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων: «Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως έκτακτο ως προσωρινό μέτρο. Δεύτερον, το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το έθεσε στη λογική του μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών. Και βέβαια τα εργαλεία πράγματι είναι αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί».

«Η κυβέρνηση έχει πει μέσα σε δύο εβδομάδες δύο ψέματα»

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πριν ενάμιση μήνα σχολίαζε τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ως δημοσιονομικό λαϊκισμό «και τελικά ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι θα θέσει το ζήτημα μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο». «Ενώ μέχρι πριν πέντε μέρες τα κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει άδεια για να γίνει παρέμβαση στον ΕΦΚ από χθες λένε ότι δεν εννοούσαν ακριβώς αυτό και στην ουσία ότι πρέπει απλά να πάρουν γενική εξαίρεση από το ταβάνι οροφής δαπανών για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε άλλους πόρους», είπε. Τόνισε ότι «άρα η κυβέρνηση έχει πει μέσα σε δύο εβδομάδες δύο ψέματα, τα οποία έχει ακυρώσει η ίδια» και «έρχεται λοιπόν αφού έχει γίνει η ζημιά και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη, και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία».

Σχολιάζοντας, τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κας Σδούκου και του κ. Φαραντούρη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε πως «έχει καταστεί ξεκάθαρο από τον κ. Φαραντούρη με τη δήλωση που έκανε ότι δεν υπήρχε καμία χροιά πέραν της πολιτικής». «Μάλιστα, τη λέξη τη χρησιμοποίησε πρώτα η κα Σδούκου και είμαι βέβαιος ότι κι εκείνη μόνο πολιτική χροιά της έχει προσδώσει. Συμβαίνει συχνά σε συζητήσεις κάποιος να αντιστρέψει μία λέξη που έχει ήδη ειπωθεί. Είμαι σίγουρος ότι και ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος μάλιστα έκανε και δήλωση διευκρινιστική, το είπε μόνο με χροιά πολιτική», προσέθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ