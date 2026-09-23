Μαργαρίτα Θεοδωράκη για Γιώργο Χατζιδάκι: “Τεράστια βλακεία του η απαγόρευση, δεν τον γνωρίζω ούτε θέλω να τον γνωρίσω”

Τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη συνάντησε η Φανή Πλατσατούρα για τις ανάγκες της εκπομπής “Στούντιο 4”. Η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη μοιράζεται αναμνήσεις και συμβουλές του πατέρα της, ενώ απαντά ανοιχτά για την πρόσφατη απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι προς τον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του πατέρα του, Μάνου.

«Τα τραγούδια του μπαμπά τραγουδούσαμε όλα και τα ξέραμε όλα, γιατί τα “γεννούσε” ο μπαμπάς, όταν ήμασταν δίπλα του. Νιώθω ότι είναι και δικά μου τραγούδια. […] Ποτέ δεν ένιωσα ότι με πίεσε το επίθετό μου. Ήμουν πάντα πολύ περήφανη που ήμουν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και να είσαι δίπλα σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, τι καλύτερο στη ζωή σου;», δηλώνει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

«Να έχω πάντα τη δύναμη να πηγαίνω μπροστά. Να μη σταματάω. Μου έλεγε “πάντα θα ανεβαίνεις, πάντα μπροστά”», απαντά για τη συμβουλή που έχει κρατήσει από εκείνον.

«Δεν στενοχωριέμαι που πέθανε. Μου λείπει πολύ αλλά δεν έχω αυτό τον πόνο και πάντα τον νιώθω κοντά μου. Πολλές φορές του λέω “σε ευχαριστώ, μπαμπά, σε ευχαριστώ, μπαμπά”. Ναι, έτσι είναι νομίζω οι άνθρωποι. Κι ας μην υπάρχει πια, λέω ότι είναι εκεί πάνω, πάνω στα σύννεφα λέω», εξομολογείται στη συνέχεια της κουβέντας η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

«Δεν τον βλέπω στον ύπνο μου. Μια φορά τον είδα αλλά εκείνη τη φορά δεν θα την ξεχάσω. Ήταν σαν να ήμασταν μαζί κάπου κάτι κάναμε. Ξέρεις τώρα τα όνειρα πώς είναι», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Πρόσφατα είδαμε να απαγορεύεται στη διοργανώτρια εταιρεία να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς Χατζιδάκι. Πώς είδες αυτή την επιλογή του γιου του Χατζιδάκι;

«Είναι τεράστια βλακεία, γιατί με αυτό τον τρόπο ο κόσμος ξεχνάει τον Χατζιδάκι», απαντά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και συμπληρώνει:

«Η δικιά μου η γενιά και λίγο παρακάτω, ναι, τον θυμούνται, αλλά οι νέοι δεν ξέρουν πια ποιος είναι ο Χατζιδάκις. Καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000 δεν γνωρίζουν ούτε τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Σαββόπουλο. Δεν ξέρουν. Είναι ένας άλλος κόσμος. Η κοινωνία προχωράει. Αλλά δεν είναι κρίμα για τον Μάνο Χατζιδάκι να υπάρχει αυτή η απαγόρευση; Ο πατέρας μου έλεγε πάντα “απαγορεύεται το απαγορεύεται”».

«Δεν έχω καμία επαφή (σ.σ με τον Γιώργο Χατζιδάκι), ούτε τον γνωρίζω, ούτε θέλω. Είναι μεγάλος άνθρωπος να αποφασίσει και να καταλάβει τι κακό κάνει στον Μάνο Χατζιδάκι. Γιατί τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι δεν του ανήκουν, ανήκουν στο κοινό, ανήκουν σε όλη τη γη. Δεν έχεις το δικαίωμα να απαγορεύσεις. Πρέπει να περάσουν εβδομήντα χρόνια μετά το θάνατό του για να επιτραπούν επιτέλους», καταλήγει στη συνέντευξή της η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.