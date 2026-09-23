Θρίλερ στη Νίκαια: Οπλισμένος άνδρας κρατά όμηρο γυναίκα μέσα σε σπίτι

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας είναι σε εξέλιξη στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές πως ένας άνδρας σε διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέους, έχει κλείσει μέσα την γυναίκα του και δεν την αφήνει να βγει, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει διακοπεί στο σημείο η κυκλοφορία.

Με ιστορικό εγκλεισμών ο δράστης

Ο δράστης φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών για ψυχιατρικούς λόγους.

Την αστυνομία την κάλεσε οικείο πρόσωπο της γυναίκας, λέγοντας πως ο εν λόγω άνδρας την κρατάει κλεισμένη στο διαμέρισμα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν εκεί είδαν τον άνδρα και την γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο δράστης τους είδε την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης.