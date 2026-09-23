Μεξικό: Τάξεις χωρίς κινητά τηλέφωνα με βάση τους νέους κανονισμούς

Το Μεξικό παρουσίασε χθες τους νέους κανονισμούς που θα ισχύουν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία για τους μικρότερους μαθητές καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τις επιπτώσεις του χρόνου παραμονής των παιδιών μπροστά στις οθόνες.

Το μέτρο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 3 Νοεμβρίου, αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και περιορίζει τη χρήση κινητού και τάμπλετ στα δημοτικά και γυμνάσια σχολεία.

Το Μεξικό θα γίνει έτσι μια από τις όλο και περισσότερες χώρες που επιχειρούν να θέσουν σαφέστερα όρια στην πρόσβαση των παιδιών στα κινητά τηλέφωνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο συζητούν για νέα όρια στη χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία και στο διαδίκτυο.