Σχοινάς για τις επιδοτήσεις 50.000 αγροτών: Δεν νομιμοποιούμε πλασματικές εκτάσεις ή εικονική δραστηριότητα

Την άρση αδικιών που αντιμετωπίζουν περίπου 50.000 πραγματικοί και νόμιμοι αγρότες φέρνει σύμφωνα με τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά η ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά επιδοτήσεις της περιόδου 2018 – 2022 και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης η οποία καταγγέλλει απόπειρα νομιμοποίηση υποθέσεων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου αναφέρθηκε στο άρθρο 74 ενώ προανήγγειλε την κατάθεση νομοτεχνικών βελτιώσεων προκειμένου να αρθεί κάθε ύποπτη σκιά. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία υποστηρίζοντας ότι σήμερα καταγγέλλει μια νομοθετική πρωτοβουλία που ζητούσε τα προηγούμενα χρόνια με κατάθεση ερωτήσεων στη Βουλή.

«Σε πολιτικό επίπεδο θα ήθελα να τονίσω ότι δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Δεν χρωστάω τίποτα σε κανένα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία κατηγορήθηκα. Τελεία και παύλα ανέφερε αρχικά ο κ. Σχοινάς. Για την ουσία της ρύθμισης είπε: “Μιλάμε για αγροτικές αιτήσεις της περιόδου 2018-22 για εκτάσεις που είχαν δηλωθεί και είχε διαπιστωθεί μετά από ελέγχους ότι υπήρχε πραγματική και επιλέξιμη δραστηριότητα. Είχε διαπιστωθεί ότι οι παραγωγοί πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Δεν αλλάζουμε ούτε νομιμοποιούμε πλασματικές εκτάσεις ή εικονική δραστηριότητα. Οποίος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσακονια θα εξακολουθεί να ελέγχεται από την δικαιοσύνη και από τις αρχές. Το μόνο πρόβλημα που λύνουμε είναι ότι υπήρχαν παραγωγοί που καλλιεργούσαν και δικαιούταν ενίσχυση αλλά οι υποθέσεις μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν εμφανίστηκαν οι δασικοί χάρτες. Είναι 50.000 άνθρωποι. Βγάζουμε 50.000 ανθρώπους από αυτή την ομηρία».

Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε: «τι λέτε στους 50.000 νόμιμους παραγωγούς; Να επιστρέψουν τις νόμιμες επιδοτήσεις γιατί τότε η ελληνική πολιτεία δεν είχε δασικούς χάρτες; Η υπόθεση των ανθρώπων αυτών αδικείται από έναν στρεβλό διάλογο. Δεν υπάρχει στρεβλό τίποτα παρά μόνο η ομηρία 50.000 παραγωγών. Πριν λίγα χρόνια η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να τα διευθετήσουν με ερωτήσεις που κατέθεσαν εδώ στην Βουλή».

Πάντως, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι καταθέτει νομοτεχνικές βελτιώσεις «προκειμένου να μη μείνει καμία σκιά ακόμα και αν προκλήθηκε τεχνιέντως».

Ο ίδιος είπε ότι η με τις βελτιώσεις ορίζεται πως:

«-η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης.

– κανένας έλεγχος δεν σταματά και δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση.

Η αντιπολίτευση μας ζητά να κάνουμε κάτι. Εμείς ερχόμαστε και το κάνουμε, βάζουμε από την ομηρία 50.000 ανθρώπους και μας κατηγορεί».