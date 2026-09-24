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Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η τέταρτη δόση – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Magnific
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THESTIVAL TEAM

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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης επιδόματος παιδιού για το 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, προθεσμία μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού για να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση τους για το επίδομα, ώστε να εγκριθεί, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι πρέπει να έχει γίνει οριστική υποβολή της αίτησης και αυτή να μην βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Συμπληρώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης στις 29.9.2026, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για τους δικαιούχους στις 30.9.2026, προκειμένου οι ίδιοι να προβούν σε νέα αίτηση ή σε τροποποίηση της υφιστάμενης.

Η πλατφόρμα Α21 γι’ αυτή τη διαδικασία θα είναι ενεργή από το πρωί στις 8.00 της 30ης Σεπτεμβρίου.

Επίδομα παιδιού

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