Σοβαρά τραυματισμένος 29χρονος Αιγύπτιος, τον μαχαίρωσαν στο κέντρο της Αθήνας

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» ένας 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Πέμπτης με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου στις 13:25 το μεσημέρι από γνωστούς του, οι οποίοι, στη συνέχεια, κατήγγειλαν στις Αρχές πως ο 29χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο αγνώστους το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.