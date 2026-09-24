Super League: Πειθαρχική δίωξη στον Αχιλλέα Μπέο μετά τις δηλώσεις του περί παράνομου στοιχηματισμού

Πειθαρχική δίωξη στον Αχιλλέα Μπέο άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, με αφορμή τα όσα δήλωσε μετά τον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι τοποθετήσεις του περί στοιχηματισμού και η κατάθεση μήνυσης εις βάρος των διαιτητών αποτέλεσαν τους λόγους της πειθαρχικής δίωξης.

Οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου περί στοιχηματισμού, διαμαρτυρόμενος για τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα ΝΠΣ Βόλος-ΑΕΚ, όπως και η υποβολή μήνυσης κατά των διαιτητών Τζήλου και Πολυχρόνη, οδήγησαν τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να ασκήσει πειθαρχική δίωξη εις βάρος του.

Αναλυτικά σ’ αυτήν αναφέρεται: «O Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4,14, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ».

Υπενθυμίζεται πως ο Αχιλλέας Μπέος είχε τονίσει πως καταθέτει μήνυση κατά των διαιτητών «γι’ αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Τζήλος με τον άλλο ξεχνάω το όνομά του, τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράμα.

Υποβάλλω μία μήνυση, γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό.

Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε και έχουν συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο έγκλημα. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Ζητάω επίσης, γιατί στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρος ο δόλος, δεν το συζητάμε. Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί εάν δεν βγουν, συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα.

Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει, αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων».

Πηγή: metrosport.gr