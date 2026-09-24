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Κωνσταντοπούλου από Βουλή: Κατρακύλα σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για «σύμπραξη» με το «παρακράτος Μητσοτάκη» κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε νέα της παρέμβαση στη Βουλή, μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου καταλόγισε στον Ν. Ανδρουλάκη ότι συμπράττει με τη ΝΔ στην στοχοποίηση μιας πολιτικής αρχηγού γιατί τον βολεύει, ενώ τον επέκρινε για τις «φιλοφορονήσεις» στον Μαργαρίτη Σχοινά περί «ψύχραιμης φωνής». Κατηγόρησε επίσης το ΠΑΣΟΚ ότι εφάρμοσε χθες την «τακτική Μητσοτάκη» με τις επιστολικές ψήφους και διερωτήθηκε αν γνωρίζουν οι βουλευτές του «για αυτά που ψήφισαν».

«Σιωπή και συνενοχή δεν θα πάρετε από μας σ’ αυτήν την τρομερή κατρακύλα σύμπραξης με ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει», κατέληξε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

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