Γιώργος Μαζωνάκης: Στο “μικροσκόπιο” ο διάλογος της γιατρού με τη νοσηλεύτρια – Οι ουσίες για τη μέθη και η κλήση με αναισθησιολόγο

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από πάνω δύο εβδομάδες που ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή ακόμη ενός ανθρώπου και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση της νοσηλεύτριας που συνειδητοποίησε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ενημέρωσε τους γιατρούς.

Οι αρχές αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των κινητών των δύο γιατρών του Κολωνακίου για να διαπιστωθούν οι κλήσεις που πραγματοποίησαν αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, οι γιατροί συνομίλησαν με τον υπνοθεραπευτή ενώ του έστειλαν και φωτογραφία με τον ερμηνευτή ενώ έκανε την πλασμαφαίρεση. Φέρεται να ζήτησαν οδηγίες από αναισθησιολόγο αλλά και για το μηχάνημα του απινιδωτή.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει την επίσπευση των τοξικολογικών – ιστολογικών εξετάσεων ώστε να αποκαλυφθεί και η αιτία θανάτου του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε μέχρι στιγμής «απροσδιόριστα αίτια».

Παράλληλα, ανοίγει και νέος κύκλος καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες.

Αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν ότι εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, είτε με την παροχή συνδρομής στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς είτε με την κάλυψή τους είτε με απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες τόσο οι μάρτυρες οι οποίοι είχαν κληθεί και προανακριτικά όσο και πρόσωπα τα οποία προέκυψαν ως μάρτυρες από την διαδικασία της ανάκρισης.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και οι ουσίες που χορήγησε η γιατρός, πριν την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως όλα δείχνουν η 56χρονη φαίνεται να χορήγησε κάποια ουσία μέθης, Αυτό ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί καθώς σύμφωνα με το Star αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ότι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη.

«Δεν τον βλέπω καλά»

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μία κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η 53χρονη, τα κρίσιμα λεπτά φέρεται να είχε ένα διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε σπασμούς.

Ανέφερε στη γιατρό ότι δεν έβλεπε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά έλαβε την απάντηση από την 56χρονη «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ότι η νοσηλεύτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και την κάλεσε να περιγράψει στις Αρχές όσα γνωρίζει.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις τριών εργαζομένων περιέχουν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον τους για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία ή ακόμη και συνέργεια, εφόσον προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία.

Οι κλήσεις για τον απινιδωτή και η επικοινωνία με αναισθησιολόγο

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποίησε η γιατρός με τον κατασκευαστή του απινιδωτή.

Στόχος φέρεται να ήταν να λάβει οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

Οι επικοινωνίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε οι παρευρισκόμενοι στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη χρήση του απινιδωτή.

Ταυτόχρονα, μία τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των ερευνών.

Η κλήση, διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, φέρεται να έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των Αρχών, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να ρώτησε την αναισθησιολόγο σχετικά με τη χορήγηση κατασταλτικής ουσίας και του αντίδοτου, ζητώντας οδηγίες για το εάν μπορούσε να χορηγηθεί κάτι επιπλέον.

Το περιεχόμενο και ο ακριβής χρόνος της επικοινωνίας εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για να αποσαφηνιστεί τι είχε προηγηθεί και ποιες ενέργειες έγιναν πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει το χρηματοκιβώτιο που είχε ο τραγουδιστής στο σπίτι του αν και ακόμα παραμένει κλειστό.

Εκτιμούν πως εντός του μπορεί να υπάρχουν ιατρικά έγγραφα ή σημειώσεις που θα ρίξουν «φως» στη σχέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τους γιατρούς του Κολωνακίου ή με τον υπνοθεραπευτή που έχει ήδη καταθέσει για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, μεταξύ των πιθανών στοιχείων που αναζητούνται είναι έγγραφα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα ιατρείου στο Κολωνάκι.

Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης και τη διενέργεια ορισμένων εξετάσεων.

Αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για εξετάσεις που φέρεται να αποστέλλονταν σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία.

Φίλη του τραγουδιστή κατάθεσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνήθιζε να χρησιμοποιεί το χρηματοκιβώτιο για να παίρνει χρήματα και δεν γνωρίζει αν υπάρχουν κρίσιμα ιατρικά ή άλλα προσωπικά έγγραφα.

Για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, αναμένεται η σχετική εισαγγελική εντολή, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει δοθεί και η έγκριση από την οικογένεια του καλλιτέχνη.