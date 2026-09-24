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Ήττα για Τραμπ: Δικαστής αίρει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο για CNN, MS NOW και Politico

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THESTIVAL TEAM

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Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους από τα CNN, MS NOW και Politico, αναφέροντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε στα τρία αυτά μέσα ενημέρωσης είναι πιθανώς αντισυνταγματική.

Σε μια σημαντική ήττα για τον Τραμπ σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες του με τα μέσα ενημέρωσης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε τη διαταγή του στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αμφισβητώντας την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα τρία μέσα ενημέρωσης «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ», ενώ οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν την απαγόρευση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: ertnews.gr

Ντόναλντ Τραμπ

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