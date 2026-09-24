Ήττα για Τραμπ: Δικαστής αίρει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο για CNN, MS NOW και Politico

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους από τα CNN, MS NOW και Politico, αναφέροντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε στα τρία αυτά μέσα ενημέρωσης είναι πιθανώς αντισυνταγματική.

Σε μια σημαντική ήττα για τον Τραμπ σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες του με τα μέσα ενημέρωσης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε τη διαταγή του στο πλαίσιο αγωγής που κατέθεσαν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αμφισβητώντας την απαγόρευση που είχε ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα τρία μέσα ενημέρωσης «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ», ενώ οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν την απαγόρευση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: ertnews.gr