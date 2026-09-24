Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο “USS Abraham Lincoln”: Καταγγελίες για κακές συνθήκες υγιεινής

Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας αποστολής του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στο Ιράν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνώρισε τα σοβαρά περιστατικά, διαβεβαιώνοντας τους Αμερικανούς πως δεν υπήρξε καμία απώλεια και οι ναύτες ή τα μέλη της ομάδας κρούσης, λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται.

Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι απόπειρες αυτοκτονίας, ένας ναύτης του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ έπεσε στο το νερό από το κατάστρωμα στις αρχές Αυγούστου αλλά διασώθηκε γρήγορα και μεταφέρθηκε στην ξηρά για του παρασχεθεί περαιτέρω περίθαλψη. Ακόμα ένας ναύτης προσπάθησε να πέσει στην θάλασσα αλλά εμποδίστηκε από τους συναδέλφους του και επέστρεψε στο λιμάνι που αποτελεί βάση του. Η μακρόχρονη ανάπτυξη του USS Abraham Lincoln διήρκησε πάνω από 10 μήνες και φαίνεται πως έφερε στα όριά του το πλήρωμα.

🚨 Eight US Navy personnel onboard USS Abraham Lincoln carrier strike group attempted suicide during ships’ deployment against Iran, according to a letter



‘Eight attempted suicides is incredibly high,’ says anonymous US military official to US media outlet… pic.twitter.com/mXf82Srpsc September 24, 2026

Το αεροπλανοφόρο με χιλιάδες ναύτες απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο την 21η Νοεμβρίου 2025 για αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα, προτού του δοθεί διαταγή να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Οι πρόσφατες εικόνες που βγήκαν στο «φως» δείχνουν και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο πλοίο μετά από 286 ημέρες που βρίσκονταν στη θάλασσα. Φτάνοντας στην Πατάγια στην Ταϊλάνδη, παρευρισκόμενοι αντίκρυσαν το USS Abraham Lincoln οξειδωμένο. Το αεροπλανοφόρο φέρει σημάδια από την εξαντλητική αποστολή του στη θάλασσα αφού είναι σχεδόν όλο καλυμμένο από την σκουριά.

Σε επιστολή του υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο με την οποία απαντά σε ερωτήματα που του έθεσε η δημοκρατική γερουσιάστρια Κίρστεν Γκίλιμπραντ, την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι έγιναν «συνολικά οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας» μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου και της ομάδας κρούσης του, των συνοδευτικών πλοίων.

Τον Αύγουστο, οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, άλλα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψεις τροφίμων και κακές συνθήκες υγιεινής. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παραμερίσει τις ανησυχίες αυτές ενώ ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε κρίνει πως οι διαμαρτυρίες παρουσίαζαν «καρικατούρα» της κατάστασης στο πολεμικό.

Πάντως το αεροπλανοφόρο αντικαταστάθηκε.

Οι σχετικές αποκαλύψεις έγιναν γνωστές από επιστολή του υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο με την οποία απαντά σε ερωτήματα που του έθεσε η δημοκρατική γερουσιάστρια Κίρστεν Γκίλιμπραντ.

«Δεν υπήρξε καμιά αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής», τόνισε.

Σε ερώτηση για τους πόρους στη διάθεση του προσωπικού στο σκάφος, ο υπουργός απαρίθμησε, μεταξύ άλλων, «πέντε στρατιωτικούς ιερείς, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και σκύλο ψυχολογικής υποστήριξης».