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Μάκης Γκαγκάτσης στους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου: “Μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική ποδοσφαίρου θα κοντραριστεί με τη Σερβία (24/09/26, 21:45) στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες για τη δοκιμασία στη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με το μήνυμά του στο δείπνο που παρέθεσε στους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου έδειξε ότι πιστεύει στις ικανότητες της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την παραμονή στο Nations League.

«Καλή αρχή εύχομαι σε όλους. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικησατε μέσα στο Γουέμπλεΐ, εσείς φερατε την ομαδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

Μάκης Γκαγκάτσης

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