Διάσωση και περισυλλογή 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο

Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου.

Η διασώσεις έγιναν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, τα ξημερώματα σήμερα, περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί χθες το απόγευμα ο εντοπισμός ιστιοφόρου 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου, με 29 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Οι 29 περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.