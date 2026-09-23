Eurovision 2027: Η Ολλανδία “σπάει το βέτο” και επιστρέφει στον διαγωνισμό – Παρών δήλωσε και το Βέλγιο

Η Eurovision δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει και αυτή τη φορά το μεγαλύτερο δράμα δεν παίχτηκε στη σκηνή, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες των ραδιοτηλεοπτικών μεγάρων.

Σε μια μέρα γεμάτη ανατροπές, η Ολλανδία και το Βέλγιο ανακοίνωσαν με διαφορά λίγων ωρών ότι πακετάρουν βαλίτσες για τη Βουλγαρία και για τους φανατικούς Euro-fans η είδηση αυτή μοιάζει με το απόλυτο plot twist.

Μέχρι πρότινος, η Ολλανδία εμφανιζόταν ανένδοτη. Μετά την επεισοδιακή αποχή του 2026 στη Βιέννη –όπου μαζί με άλλες τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία) γύρισαν την πλάτη στον θεσμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας– ο ολλανδικός φορέας AVROTROS είχε δηλώσει μόλις τον προηγούμενο μήνα ότι το μποϊκοτάζ θα συνεχιζόταν.

Η εσωτερική «μεταβίβαση» και το Βέλγιο που είπε το «ναι»

Πώς φτάσαμε λοιπόν στο μεγάλο «U-turn»; Το ολλανδικό δράμα λύθηκε με μια εσωτερική πολιτική κίνηση: ο φορέας AVROTROS έκανε στην άκρη λόγω των δικών του «ευαισθησιών» και η κεντρική διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας (NPO/NOS) πήρε τα ηνία.

Όπως δήλωσε με νόημα η πρόεδρος της NPO, Jet de Ranitz, «κατανοούμε τα ανάμικτα συναισθήματα των τηλεθεατών, αλλά ζητήσαμε ρητά από την EBU να επαναφέρει τον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού».

Σχεδόν ταυτόχρονα, το φλαμανδικό Βέλγιο (VRT), που επίσης εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να μην κατέβει στον διαγωνισμό, έδωσε τα χέρια με την EBU. Οι Βέλγοι ξεκαθάρισαν πως η συμμετοχή τους δεν αποτελεί πολιτική εξομάλυνση, αλλά μια ευκαιρία να στηρίξουν τις αλλαγές που κάνει η EBU στους κανονισμούς, στην ψηφοφορία και στις επιτροπές.

Λόγω έλλειψης χρόνου, μάλιστα, το Βέλγιο θα επιλέξει τον εκπρόσωπό του απευθείας με εσωτερική ανάθεση, παρακάμπτοντας τον εθνικό τελικό.

Τι γίνεται με το «μέτωπο» των υπόλοιπων χωρών;

Η επιστροφή της Ολλανδίας αναμένεται άραγε να λειτουργήσει ως ντόμινο για την υπόλοιπη Ευρώπη; Ενώ η Ιρλανδία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνει εκτός Eurovision και το 2027, τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στην Ισπανία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία.

Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ολλανδών επιστρέφοντας στον διαγωνισμό ή θα κρατήσουν σταθερή τη θέση τους στο βέτο;

Πηγή: zappit.gr