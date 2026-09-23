Λαβρόφ σε Ρούμπιο: Να αποκατασταθούν το συντομότερο οι σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της διμερούς και διεθνούς ατζέντας κατά τη συνάντησή τους την Τετάρτη, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συζήτησαν τις εξελίξεις σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή.



Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.