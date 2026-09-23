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Έληξε το θρίλερ στη Νίκαια: Σε ψυχιατρική κλινική μεταφέρονται ο 49χρονος και η 44χρονη όμηρός του

Intime
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Έληξε το περιστατικό ομηρίας που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) σε διαμέρισμα επί της Σοφοκλέους στη Νίκαια.

Με την βοήθεια του διαπραγματευτή ο 49χρονος άφησε τη γυναίκα να φύγει.

Το ζευγάρι θα μεταφερθεί με περιπολικό σε ψυχιατρική κλινική, για νοσηλεία. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα τόσο ο δράστης, όσο και η 44χρονη φέρονται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών.

Ο 49χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε σε σπίτι, κρατώντας όμηρο τη 44χρονη γυναίκα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάλεσε την αστυνομία οικείο πρόσωπο της γυναίκας, καταγγέλλοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας την έχει εγκλωβίσει.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφθασαν στο σημείο, είδαν τον άνδρα και την γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο δράστης τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Η γυναίκα τους έκανε νόημα ότι οπλοφορεί. Τελικά όμως οι Αρχές δεν βρήκαν όπλο.

Νίκαια

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