ΚΚΕ: Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα, για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός

«Ο ψευτοκαυγάς της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, για το τι “ επιτρέπει η ΕΕ”, τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα, είναι εξοργιστικά προκλητικός. Γίνεται, μάλιστα, και υποκριτικός, απ’ τη στιγμή που όλοι τους έχουν ψηφίσει τη μονιμοποίηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην Ενέργεια» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του για την ενεργειακή ακρίβεια και την πολιτική αντιπαράθεση.

«Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση, αντίθετα μπορούν να κερδίσουν ανάσες ανακούφισης, δυναμώνοντας τον αγώνα τους για κατάργηση των άδικων φόρων, για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στο δρόμο της σύγκρουσης με την κανονικότητα των κερδών των ομίλων και των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, που χαμένο βγάζουν μόνο το λαό» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.