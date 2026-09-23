Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο 82χρονου

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους για το επεισόδιο στη Βουλιαγμένη.

Ο 76χρονος τίθεται σε περιοριστικό όρο και συγκεκριμέναα υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο 76χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι παρενέβη προκειμένου να προστατεύσει την 21χρονη, ισχυριζόμενος πως ο 82χρονος είχε προηγουμένως χτυπήσει την κοπέλα.

«Ο 82χρονος χτύπησε την κοπέλα. Αυτή άρχισε να του φωνάζει «χτυπάς γυναίκες, δεν ντρέπεσαι». Εκεί μπήκα εγώ στη μέση για να την προστατέψω. Λογοφέραμε, πιαστήκαμε στα χέρια και τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου», φέρεται να ανέφερε.

Για την 21χρονη, οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική της κατάσταση στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.