Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 24/9 πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο γειτονικό Αφγανιστάν, ενώ κάτοικος της Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η δεύτερη μεγαλύτερη αφγανική πόλη, στο νότιο τμήμα της χώρας, είναι ανάμεσα σε αυτές που χτυπήθηκαν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως άκουσε μηχανή αεριωθούμενου και κατόπιν ισχυρή έκρηξη και είδε πυρκαγιά στο κέντρο της πόλης της χώρας, τον τόπο κατοικίας του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, του Χιμπατουλά Αχουνζάντα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν προχώρησαν σε «πλήγματα με αεροσκάφη και drones» στο Αφγανιστάν, σε αντίποινα για την «παρείσφρηση 23 drones που είχαν σταλεί από το αφγανικό έδαφος» και «παραβίασαν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ανεξαρτησία» της χώρας, ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιες περιοχές μπήκαν στο στόχαστρο.

Ανέφερε πως επλήγησαν «10 τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται ή να αποθηκεύονται» μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί «του πακιστανικού στρατιωτικού καθεστώτος» έγιναν στην επαρχία Χοστ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, χωρίς να υπάρξουν θύματα, είπε στο AFP από την πλευρά του ο Μουσταφά Γκουρμπάζ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη.

Όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ δεν αντέδρασε αμέσως.

Αφότου ξέσπασαν εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ τον Φεβρουάριο, διάφορες πόλεις του Αφγανιστάν, ανάμεσά τους και η Κανταχάρ, έχουν μπει στο στόχαστρο βομβαρδισμών του Πακιστάν.

Τη Δευτέρα, οι αφγανικές αρχές κατήγγειλαν ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Κουνάρ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το Ισλαμαμπάντ έκανε λόγο για 28 «τρομοκράτες» νεκρούς.

Οι βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν δυο ημέρες μετά την επίθεση με εκρηκτικά και όπλα εναντίον αρχηγείου της αστυνομίας στο βορειοδυτικό Πακιστάν, με τουλάχιστον 31 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 16 αστυνομικών, τη 18η Σεπτεμβρίου.

Την ευθύνη ανέλαβε η τοπική οργάνωση Ιτιχάντ ουλ Μουτζαχεντίν Πακιστάν, φράξια που φέρεται να συνδέεται με το τζιχαντιστικό Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι υποστηρίζουν τζιχαντιστικές οργανώσεις οι οποίες διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στην επικράτειά του. Η de facto κυβέρνηση στην Καμπούλ το αρνείται.

Στη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άμαχοι φέτος, σύμφωνα με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν. Προσπάθεια για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός τον Μάρτιο δεν είχε διάρκεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ