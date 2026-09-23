Τα τρία πιο περίεργα πράγματα που μπορούν να χαλάσουν το σήμα του WiFi στο σπίτι μας

Και πόσοι δεν έχουν πληρώσει πιο ακριβά για να έχουν αψεγάδιαστο σήμα WiFi μέσα στο σπίτι τους; Αν και έχουν κάνει τα αδύνατα – δυνατά, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται με τους χρήστες να απορούν για το τι πάει λάθος.

Οι χοντροί τοίχοι, η μεγάλη απόσταση από το router και η κακοκαιρία είναι τρία από τα πιο γνωστά προβλήματα στο σήμα του WiFi μέσα σε ένα σπίτι. Γνωρίζατε όμως πως ο φούρνος των μικροκυμάτων, τα ενυδρεία και οι καθρέφτες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν πρόβλημα;

Το BBC εξηγεί αναλυτικά όλα τα περίεργα πράγματα που έχουμε πολλοί στο σπίτι μας και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το σήμα του WiFi.

Φούρνοι μικροκυμάτων

Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να επηρεάσουν και το WiFi καθώς τα ασύρματα δίκτυα μεταδίδουν πληροφορίες μέσω ραδιοκυμάτων. Η συχνότητα των 2,4 GHz είναι μία από τις συνηθέστερες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα WiFi και οι συσκευές Bluetooth. Στην ίδια περιοχή συχνοτήτων λειτουργούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων.

Κανονικά, οι φούρνοι είναι θωρακισμένοι ώστε η ενέργεια να παραμένει στο εσωτερικό τους. Ένας παλιός ή φθαρμένος φούρνος, όμως, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, ιδιαίτερα σε ένα δίκτυο που λειτουργεί στα 2,4 GHz.

Το πρόβλημα είναι σήμερα μικρότερο, καθώς οι νεότεροι φούρνοι έχουν καλύτερη θωράκιση και πολλά router χρησιμοποιούν και τη ζώνη των 5 GHz. Αν, πάντως, η σύνδεση επιβραδύνεται κάθε φορά που ζεσταίνετε φαγητό, αξίζει να ελέγξετε αν το WiFi λειτουργεί στα 2,4 GHz και να δοκιμαστεί η ζώνη των 5 GHz, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ενυδρεία

Το νερό και το WiFi δεν αποτελούν καλό συνδυασμό. Ένα ραδιοσήμα εξασθενεί φυσιολογικά όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή του, αλλά μπορεί να χάσει ακόμη περισσότερη ισχύ όταν πρέπει να περάσει μέσα από συγκεκριμένα αντικείμενα.

Τα μόρια του νερού απορροφούν μέρος της ενέργειας του ραδιοσήματος. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ενυδρείο ανάμεσα στο router και σε έναν υπολογιστή, μια τηλεόραση ή ένα smartphone μπορεί να δημιουργήσει μια περιοχή με ιδιαίτερα αδύναμο σήμα.

Το ίδιο βασικό πρόβλημα προκαλούν και τα πυκνά οικοδομικά υλικά. Τα ραδιοκύματα μπορούν να περάσουν σχετικά εύκολα μέσα από ξύλο ή ελαφριά χωρίσματα, δυσκολεύονται όμως περισσότερο με τούβλο και σκυρόδεμα.

Μια απλή πρακτική είναι να φανταστεί κανείς μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στο router και στη συσκευή που αντιμετωπίζει προβλήματα. Όσο περισσότερα εμπόδια βρίσκονται στη διαδρομή, τόσο πιθανότερο είναι να εξασθενεί η σύνδεση.

Η τοποθέτηση του router κοντά στο κέντρο του σπιτιού και σε όσο το δυνατόν ψηλότερο σημείο αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα. Αν αυτό δεν επαρκεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενισχυτές WiFi ή ένα σύστημα mesh, το οποίο διανέμει το ασύρματο δίκτυο στον χώρο μέσω περισσότερων συσκευών.

Καθρέφτες

Ορισμένα αντικείμενα δεν απορροφούν απλώς το σήμα του WiFi, αλλά μπορούν να το ανακλάσουν.

Τα ραδιοκύματα είναι μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και, όπως το φως ανακλάται σε συγκεκριμένες επιφάνειες, έτσι μπορεί να ανακλαστεί και ένα ασύρματο σήμα. Οι μεγάλοι καθρέφτες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Παρόμοια προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες επίπεδες και ανακλαστικές επιφάνειες, όπως μια τηλεόραση, αλλά και μεταλλικά στοιχεία μέσα σε τοίχους ή άλλα δομικά υλικά.

Η μετακίνηση του router ή, όπου είναι εφικτό, του ανακλαστικού αντικειμένου μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Εναλλακτικά, ένας ενισχυτής σήματος ή ένα δίκτυο mesh μπορεί να παρακάμψει το πρόβλημα.

Πηγή: newsit.gr