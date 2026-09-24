Έρχεται Φεστιβάλ Καντίνας για έξι ημέρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης γεμάτο γεύσεις και διασκέδαση με δωρεάν είσοδο

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ Καντίνας επιστρέφει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης!

Η οργάνωση παραγωγής πέρασε πλέον στην Apex Events Group Greece και ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προσκαλεί τους πάντες να έρθουν σε ένα Φεστιβάλ, θεσμό πλέον για την περιοχή.

Από την Παρασκευή 25 έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, το πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε χώρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Γεμίζει γεύσεις, μουσική και διασκέδαση!

Το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας Αμπελοκήπων επιστρέφει για έξι ημέρες, με καντίνες και street food, πολλές διαφορετικές γεύσεις, μουσική, χορό και ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια με δωρεάν είσοδο.

Πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» – Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης 25–30 Σεπτεμβρίου 2026 – Καθημερινά από τις 17:00