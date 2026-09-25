Τραγωδία στη Λούκα της βορειοδυτικής Ιταλίας: Δύο νεκροί και 13 τραυματίες από φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία

Δύο άνθρωποι, ένας 65χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα στη Λούκα της περιφέρειας της Τοσκάνης, στη βορειοδυτική Ιταλία.

Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε τριώροφο κτίριο, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 13 άνθρωποι, με διαφορετικής σοβαρότητας τραύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν και ένα βρέφος από το τριώροφο κτίριο, όπου η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Αρκετές οικογένειες είχαν βγει στα μπαλκόνια του κτιρίου περιμένοντας βοήθεια από τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι σοροί των δύο θυμάτων βρέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Τα θύματα ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά. Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σαλόνι, ενώ η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα και, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, πέθανε από εισπνοή καπνού που προήλθε από τα προϊόντα καύσης.

Την ίδια ώρα, ο δήμος της Λούκα έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων που απομακρύνθηκαν από το κτίριο, το οποίο πλέον έχει κριθεί ακατάλληλο προς κατοίκηση.

Μεταξύ των τραυματιών, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εγκαυμάτων της Πίζας.