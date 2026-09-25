Νότης Σφακιανάκης: Η απάντηση της κόρης του για τη βίλα στη Βάρκιζα

Νεότερες πληροφορίες έρχονται να ανατρέψουν όσα είχαν γραφτεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ακίνητη περιουσία που έχει ο Νότης Σφακιανάκης και συγκεκριμένα την πολυτελή κατοικία του στη Βάρκιζα.

Δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών ήθελαν τη βίλα να έχει βγει προς πώληση, ενώ η συγκεκριμένη κίνηση είχε συνδεθεί και με φήμες περί οικονομικών δυσκολιών για τον γνωστό τραγουδιστή. Η κόρη του, Αφροδίτη Σφακιανάκη, ωστόσο, διαψεύδει αυτή την εικόνα.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί της ο Θάνος Βάγιος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε πως η μεγάλη μονοκατοικία που έχει παρουσιαστεί σε τηλεοπτικά πλάνα δεν πωλείται.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ίδια, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές κατοικίες. Εκτός από τη μεγάλη μονοκατοικία, υπάρχει και μία διώροφη μεζονέτα, στην οποία κατοικεί ο γιος του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας, ο οποίος βρίσκεται σε προετοιμασίες για τον γάμο του με τη σύντροφό του.

Ο τραγουδιστής δεν διαμένει πλέον στη μεγάλη κατοικία, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την κόρη του, αυτό δεν συνδέεται με ενδεχόμενη πώληση του ακινήτου.

Η Αφροδίτη Σφακιανάκη θέλησε, παράλληλα, να βάλει τέλος και στα σενάρια που κάνουν λόγο για οικονομικά προβλήματα. Όπως εξήγησε, μπορεί ο πατέρας της να απέχει πλέον από τις πίστες και να μην έχει τα υψηλά νυχτοκάματα του παρελθόντος, αντίστοιχα όμως έχουν μειωθεί σημαντικά και οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τα έξοδα που τις συνόδευαν.

Η ίδια έχει χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία, διατηρώντας χώρο γυμναστικής στα νότια προάστια. Όπως υποστηρίζει, οι σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας παραμένουν πολύ καλές, ενώ εκείνο που την ενοχλεί είναι η αναπαραγωγή πληροφοριών οι οποίες, όπως τονίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.