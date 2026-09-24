Αθηνά Μαξίμου: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είπε ποτέ ψέματα για το τι είναι, το είχε αποδεχτεί και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει

Καλεσμένη στο “Στούντιο 4” ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) η Αθηνά Μαξίμου, ανοίγοντας μία ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου.

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει, η ηθοποιός μίλησε για το πώς διαχειρίζεται τα σχόλια του κοινού, πώς αντιδρά στα hate comments, ενώ αναφέρθηκε και στον πρόσφατο, σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε πληροφορώ ότι διάβασα και αρκετά σχόλια τα οποία ήταν κακοπροαίρετα, κακεντρεχέστατα και λες “δεν είναι δυνατόν”. Αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη είναι νομίζω είναι μια συλλογική θλίψη. Και για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη και για το άδικο του πράγματος και για το ότι αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος σε μια πολιτεία που ξαφνικά πας σε ένα γιατρό και δεν ξέρεις αν όντως είναι γιατρός», σχολιάζει η Αθηνά Μαξίμου και προσθέτει επί του θέματος:

«Είσαι ανυπεράσπιστος. Και δεν μιλάμε για το αν θα δεις μια κακή παράσταση, εντάξει; Για το αν κάποιος είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός. Που έχεις μια επιλογή να πεις θα πάω, δεν θα πάω. Αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωτικού λάθους».

Στη συνέχεια της κουβέντας, η ηθοποιός σημείωσε: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνάντησα ελάχιστες φορές. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει καμία σημασία. Για μένα η αλήθεια είναι αυτή. […] Ήταν τόσο αληθινός ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε μέσα σε αυτό τον χώρο, τόσο αυθεντικός. Αισθάνομαι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα για το τι είναι. Είχε αποδεχτεί ότι “ρε παιδιά, εγώ αυτό είμαι” και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει. Και γι’ αυτό ακουμπάει τόσο πολύ τον κόσμο».

«Είναι τρομερό, στενόχωρο και πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Εγώ δηλαδή σας λέω δεν ήταν φίλος μου, έτσι; Τις τελευταίες μέρες ξυπνάω κάθε πρωί με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεφάλι μου», εξομολογείται η Αθηνά Μαξίμου.