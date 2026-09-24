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Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο, στο τραπέζι νέα τριμερής με Κύπρο

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THESTIVAL TEAM

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Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του η οποία αναμένεται να έχει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.

Κυριάκος Μητσοτάκης

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