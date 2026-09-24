Κωνσταντοπούλου: Το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις

Για ροπή της ΝΔ, «όχι απλώς στην ακροδεξιά, αλλά και στο φασισμό και σε ολοκληρωτικές πρακτικές, στρατηγικές και πολιτικές», έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον «σφαγέα Νετανιάχου» στη Νέα Υόρκη, με την οποία, όπως είπε, «νομιμοποιεί έναν διεθνή εγκληματία».

Όσον αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σχολίασε ότι αποτελείται από τιμωρητικές διατάξεις, εξαντλητική περιπτωσιολογία και υπεραρμοδιότητες υπουργού, ενώ άφησε αιχμές εναντίον βουλευτών της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης που συνεχίζουν να παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως «αγρότης σε αγρανάπαυση». Επιπρόσθετα κατηγόρησε την κυβέρνηση, πως με το παρόν νομοσχέδιο εισάγει παλιά κομματικά συστήματα για να πλήξει το αγροτικό κίνημα, καθώς επίσης και ότι νομιμοποιεί και παρατείνει το καθεστώς βάσει του οποίου θανατώνονται τα ζώα σε περίπτωση ασθένειας, όπως η επιδημία του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Κλείνοντας η Ζ. Κωνσταντόπουλου, υπογράμμισε ότι «δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική» και αναφέρθηκε στις προτάσεις 27 σημείων που έχει καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για τον αγροτικό κόσμο, όπως η θεσμοθέτηση αγροτικού πετρελαίου και τιμολογίου ρεύματος, η κατάργηση του ΦΠΑ, ο λογιστικό έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και η επανασύστασή του υπό στενό βουλευτικό έλεγχο.