Η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο Onlyfans: “Το έκανα για να φέρω πιο κοντά μου τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου”

Η αρχηγός και τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, Λόλα Γκαγιάρδο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, ώστε να έχει πιο στενή επικοινωνία με τους θαυμαστές της και εκείνοι να την ακολουθούν σε κάθε πτυχή της ζωής της, εντός και εκτός γηπέδου.

Η Ισπανίδα διεθνής έχει χτίσει μια σημαντική καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου, κερδίζοντας το Champions League με την Λιόν το 2020 και εκπροσωπώντας την Ισπανία στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2019 και του 2015 , καθώς και στα Euro του 2013, του 2017 και του 2022.

Μέσω της πλατφόρμας OnlyFans, η 33χρονη θα φέρει τους οπαδούς πιο κοντά στην πραγματικότητα της ζωής ως επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια , προσφέροντας μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια της σεζόν της και στο ταξίδι της προς τους στόχους της.



Οι οπαδοί θα δουν την σκληρή πλευρά της προπόνησης, την προετοιμασία για την ημέρα του αγώνα και όλες τις στιγμές που η Λόλα βρίσκεται εκτός γηπέδου.

Θα μοιραστεί επίσης μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της εκτός γηπέδου, καθώς ετοιμάζεται να καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τη σύζυγό της , Κριστίνα Βιθέντε.



Οι οπαδοί θα γνωρίσουν το πάθος της για τη μαγειρική, το πάντελ, τη μόδα και τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο με την οικογένειά της .

«Το γυναικείο ποδόσφαιρο κερδίζει τεράστια δημοτικότητα και είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή για να είσαι μέρος του.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να φέρουμε τους οπαδούς πιο κοντά στις παίκτριες και τις ιστορίες πίσω από το άθλημα.



Γι’ αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans. Η πλατφόρμα μου προσφέρει έναν ακόμη χώρο όπου οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν το ταξίδι μου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, να με γνωρίσουν εκτός γηπέδου και να συνδεθούν με τον ευρύτερο κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Θα προσφέρω μια ματιά στη ζωή μου ως παίκτρια, με το βλέμμα μου στραμμένο στο Champions League 2027/28 και να γιορτάσω την κοινότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο», δήλωσε η σταρ ανακοινώνοντας τη συμφωνία με την πλατφόρμα.

Πηγή: protothema.gr