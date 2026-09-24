Καβάλα: Νεκρός 64χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην εθνική οδό προς Ξάνθη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο 7,5 χλμ της Εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 18:30, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 51χρονος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 64χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 64χρονου και τον τραυματισμό του 51χρονου.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.