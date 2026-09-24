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Γιώργος Μαζωνάκης: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ κατά των γιατρών

Intime
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Σε βάρος των δύο προφυλακισμένων ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το πρωί μέσω του νομικού του εκπροσώπου ο ΙΣΑ δήλωσε στον 32ο τακτικό ανακριτή παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θεωρώντας ότι οι δύο ιατροί με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους προσβάλλουν βάναυσα της ιατρική κοινότητα.

Μάλιστα, ο ΙΣΑ προσκόμισε στον ανακριτή τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη στον σύλλογο και υποστηρίζει ότι οι προφυλακισμένοι ιατροί παρανόμως κατείχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ότι ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον ΙΣΑ προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Η κίνηση αυτή του ΙΣΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, για τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας για τους ελέγχους του ΙΣΑ στο συγκεκριμένο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Γιώργος Μαζωνάκης Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

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