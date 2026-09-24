Σιμόπουλος: Το “ή εμείς ή κανείς” του Τσίπρα είναι διχαστικό – Η αυτοδυναμία της ΝΔ έρχεται συνεχώς πιο κοντά

Στην πολιτική αντιπαράθεση, τη σχέση κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους θέρμανσης αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews.

Σιμόπουλος για το «ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί «ή εμείς ή κανείς», ο κ. Σιμόπουλος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο δίλημμα «αστείο», υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται, κατά την εκτίμησή του, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κοινωνία την πολιτική αντιπαράθεση.

«Ουσιαστικά τι μας είπε; Ή θα είναι πρωθυπουργός ο ίδιος ή δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιου είδους διλήμματα «δεν περνάνε στον κόσμο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση την εικόνα που επικαλείται από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία, «η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας έρχεται συνεχώς πιο κοντά».

Παράλληλα, χαρακτήρισε το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» διχαστικό, σημειώνοντας πως, κατά την άποψή του, η Νέα Δημοκρατία θέτει διαφορετικά το ζήτημα. «Εμείς λέμε απλώς ότι είμαστε οι ικανότεροι να κρατήσουμε το πηδάλιο σε φουρτουνιασμένους καιρούς, διεθνώς και γεωπολιτικά και οικονομικά», είπε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36%»

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κ. Σιμόπουλος ανέφερε ότι το σχετικό όριο βρίσκεται περίπου στο 36%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι χαμηλότερο, ανάλογα με τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στη Βουλή.

«Ένα κόμμα που δημοσκοπικά φαίνεται να είναι στο 30-32%, γιατί να μην λέει ότι μπορεί να πάει στο 34%, στο 36%;» σημείωσε, υπογραμμίζοντας πάντως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την ψήφο των πολιτών.

Η «αλαζονεία» υπουργών και τα κλειστά αυτιά

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ρωτήθηκε και για τις πρόσφατες αναφορές της Ντόρας Μπακογιάννη περί «αλαζονείας» υπουργών, οι οποίοι, όπως είχε αναφέρει, θα πρέπει έπειτα από αρκετά χρόνια στην εξουσία να «κατέβουν από το άλογο».

Ο κ. Σιμόπουλος έσπευσε να διαχωρίσει την έννοια της αλαζονείας ως προς τη λειτουργία της εξουσίας από την αδυναμία ορισμένων υπουργών να ακούσουν τις προτάσεις και τα επιχειρήματα βουλευτών ή κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.

«Αν εννοούσε λοιπόν η κα Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που όσα επιχειρήματα να τους πεις, όσο και να έχεις ασχοληθεί διεξοδικά με ένα θέμα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην σε ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια», είπε.

Όπως εξήγησε, «αν εννοεί ως αλαζονεία αυτό, εγώ θα συμφωνούσα μαζί τους. Όχι αν αλαζονεία είναι ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, θα διαφωνούσα».

Ο κ. Σιμόπουλος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, «δεν έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους όσο πρέπει», ενώ πρόσθεσε ότι «πολλές φορές νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα».

Ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για εξαιρέσεις και όχι για τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης. «Ας μην επιμείνουμε σε κάποιες εξαιρέσεις και ας δούμε τη συνολική εικόνα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι «η σχέση κυβέρνησης-κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πολύ καλή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί τον θεσμικό τρόπο μέσω του οποίου οι βουλευτές μπορούν να θέτουν ζητήματα στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου όταν ένας βουλευτής ή μια κοινωνική ομάδα ή μια παραγωγική τάξη έχει τεκμηριωμένο ένα αίτημα, εισακούγεται».

Το πετρέλαιο θέρμανσης και τα νέα μέτρα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το κόστος θέρμανσης, με τον κ. Σιμόπουλο να αναφέρεται στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης.

«Εγώ μένω σε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από 1,70», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «θα υπάρχει οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και πρόσθετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι «μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία αφορούν τα διυλιστήρια».

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για πιθανή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κ. Σιμόπουλος σημείωσε ότι το ζήτημα συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πως θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να μεταφερθεί στην αγορά.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει μονομερώς σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υποστήριξε ότι μια τέτοια απόφαση θα δημιουργούσε δημοσιονομικό κενό.

«Πρέπει να βρει να καλύψει την τρύπα στα έσοδα με κάποιον άλλο τρόπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «οροφές δαπανών που δεν πρέπει να τις ξεπεράσουμε».

Κλείνοντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι «η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αλά καρτ», παραπέμποντας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι δημοσιονομικές αποφάσεις.