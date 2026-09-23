Βουλή: Ναι σε δύο άρσεις ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όχι στις άρσεις Λαζαρίδη – Αυγενάκη

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο ακόμη υποθέσεις αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Αντίθετα, αρνητικά ψήφισε η στα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, με τρεις βουλευτές της ΝΔ να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Η Βουλή ψήφισε θετικά στην άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για δύο υποθέσεις.

Η πρώτη αφορά τη μήνυση εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη. Ειδικότερα, από τους 275 βουλευτές που ψήφισαν, 190 ψήφισαν υπέρ και 46 κατά ενώ «παρών» επέλεξαν 39 βουλευτές. Η δεύτερη αφορά τη μήνυση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, για παράνομη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της δίκης για τα Τέμπη. Από τους 275 ψηφίσαντες βουλευτές, υπέρ τάχθηκαν 191, κατά 76 και παρών δήλωσαν 8.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για οργανωμένη στοχοποίησή της και «βιομηχανία ψευδομηνύσεων», ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «χείρα βοηθείας» στη ΝΔ, λόγω της στάσης του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.



Όχι στις άρσεις ασυλίας των Λαζαρίδη – Αυγενάκη

Αντίθετα, η Ολομέλεια απέρριψε με 151 ψήφους κατά έναντι 121 υπέρ (1 παρών από τους 293 ψηφίσαντες βουλευτές) το αίτημα για την άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ το αίτημα για τον Λευτέρη Αυγενάκη απερρίφθηκε με 151 κατά έναντι 122 υπέρ, επίσης από τους 273 ψηφίσαντες.

Να σημειωθεί ότι στις 2 ψηφοφορίες για τους κ.κ. Λαζαρίδη – Αυγενάκη ψήφισαν 273 βουλευτές, έναντι 275 στις ψηφοφορίες για την κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για ψήφο κατά συνείδηση.

Για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Η άρση ασυλίας του κ. Λαζαρίδη που απερρίφθη ήρθε κατόπιν μήνυσης δικηγόρου εις βάρος του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα). Η μήνυση αφορά την υπόθεση του πτυχίου του κ. Λαζαρίδη και την ανάληψη θέσης ειδικού συνεργάτη το 2007.

Σε υπόμνημα του στην Ολομέλεια, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και έκανε λόγο για «διοικητικό λάθος» και όχι δόλια ενέργεια. «Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει πλαστό δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει ψευδής δήλωση», ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, η μήνυση «έχει χαρακτηριστικά πολιτικής δίωξης», καθώς ο μηνυτής, όπως υποστήριξε, είναι πολιτευτής του κόμματος του Αρτέμη Σώρρα.

Για τον Λευτέρη Αυγενάκη

Η μήνυση κατά του Λευτέρη Αυγενάκη ασκήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, που κάνει λόγο για ανακριβές πόθεν έσχες και το συνδέει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι ισχυρισμοί του Στέφανου Κασσελάκη είναι απολύτως αβάσιμοι, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και υπηρετούν προφανή πολιτική σκοπιμότητα» τόνισε σε δήλωση του ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δηλωμένα, ενώ δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή. »Η προσπάθεια σύνδεσης των δηλώσεων “πόθεν έσχες” μου με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος», πρόσθεσε, καταλογίζοντας στον κ. Κασσελάκη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Κριτική στη ΝΔ από την αντιπολίτευση

Η μη άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ πυροδότησε την κριτική της αντιπολίτευσης. Για συγκάλυψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, προσθέτοντας ότι η ΝΔ «συγκαλύπτει και καλύπτει τα πάντα». Στο ίδιο μήκος κύματος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που εγκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ για τη στάση τους, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ Σπυρίδων Τσιρώνης που μίλησε για μικροκομματικές σκοπιμότητες και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα που μίλησε για «υποκρισία».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε για την υπόθεση Λαζαρίδη ότι ακόμη κι αν το φερόμενο αδίκημα συνέβη εκτός βουλευτικών καθηκόντων, ωστόσο «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν ήταν βουλευτής, δεν θα δεχόταν μήνυση» και υπενθύμισε ότι η Βουλή, σε περίπτωση πολιτικών σκοπιμοτήτων έχει την υποχρέωση να μην προχωρά σε άρση ασυλιών. Για την υπόθεση του κ. Αυγενάκη, ο κ. Καιρίδης αντέστρεψε την κριτική, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, που απέρριψε την πρόταση του στην Επιτροπή Δεοντολογίας να προτείνει την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες.

Οι διαφοροποιήσεις στις ψηφοφορίες

Διαφοροποιήσεις καταγράφησαν στις δύο ψηφοφορίες για τους κ.κ. Λαζαρίδη – Αυγενάκη που μετείχαν 273 βουλευτές, έναντι 275 στις ψηφοφορίες για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μετείχαν στην ψηφοφορία οι βουλευτές της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, πιθανώς εκ παραδρομής, ψήφισε «όχι» στην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη μήνυση του κ. Σεβαστίδη και «ναι» στην άρση ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη.

«Παρών» στην άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Πασχαλίδης, που επίσης εκλέγεται στην περιφέρεια Καβάλας.

Ταυτόχρονα, οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ντόρα Μπακογιάννη και Μάξιμος Σενετάκης δεν μετείχαν καθόλου στο καμία από τις τέσσερις ψηφοφορίες.

Παράλληλα, ο βουλευτής Αργολίδος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Πουλάς υπερψήφισε τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, ωστόσο δεν ψήφισε στα αντίστοιχα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πάντως, πηγές της ΝΔ είχαν κάνει λόγο, ήδη πριν την ψηφοφορία, για ψήφο κατά συνείδηση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει δυσφορία με την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, επειδή θεώρησαν ότι πρέπει να υιοθετηθεί η πάγια στάση υπέρ της άρσης της ασυλίας, όπως συνέβη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχέτως με το εάν προκύπτει αξιόποινη πράξη.