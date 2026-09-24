Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΑΧΕΠΑ για την αναγνώριση, την παρέμβαση και την προστασία απέναντι στη βία

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11 το μεσημέρι, στο Αμφιθέατρο «Κ. Τριαρίδης» του ΠΓΝΘ

«ΑΧΕΠΑ», ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το νοσοκομείο διοργανώνουν ενημερωτική και

εκπαιδευτική ημερίδα με κεντρικό μήνυμα «Δεν είναι Ατύχημα. Είναι Βία.», εστιάζοντας σε τρεις

ιδιαίτερα κρίσιμες διαστάσεις του φαινομένου: Την έμφυλη βία, την εμπορία ανθρώπων και τη βία

κατά των επαγγελματιών υγείας.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των επαγγελματιών υγείας, οι

οποίοι βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή αναγνώρισης και υποστήριξης θυμάτων βίας, αλλά και

η ανάδειξη της ανάγκης προστασίας των ίδιων από περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής

βίας.

Η πρώτη θεματική ενότητα, «Η Έμφυλη Βία μέσα από το Βλέμμα του Επαγγελματία Υγείας», θα

εστιάσει στην ασφαλή λήψη ιστορικού, στις κλινικές και ψυχοκοινωνικές ενδείξεις κακοποίησης, στην

αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης, καθώς και στην ορθή καταγραφή και τεκμηρίωση των

ευρημάτων.

Η δεύτερη ενότητα, «Εμπορία Ανθρώπων: Αναγνωρίζοντας το Αόρατο Θύμα», αναδεικνύει τον

καθοριστικό ρόλο των υπηρεσιών υγείας στην αναγνώριση πιθανών θυμάτων trafficking, με αναφορά

στις σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης, στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και στα εθνικά και διεθνή

πρωτόκολλα διαχείρισης.

Η τρίτη θεματική ενότητα, «Βία κατά των Επαγγελματιών Υγείας: Μια Νέα Καθημερινότητα»,

επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της βίας στην ασφάλεια και την ψυχική υγεία του προσωπικού, αλλά

και σε πρακτικές διαχείρισης επιθετικών συμπεριφορών, τεχνικές αποκλιμάκωσης και μέτρα

πρόληψης και προστασίας.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση από την αναγνώριση στην έγκαιρη

παρέμβαση και την προστασία, ενισχύοντας τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας απέναντι σε ένα

σύνθετο κοινωνικό και υγειονομικό ζήτημα που απαιτεί γνώση, εγρήγορση και συντονισμένη δράση.

Εισηγητές στην εκδήλωση είναι οι εξής:

Η δικηγόρος – διαμεσολαβήτρια, νομική σύμβουλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μαριάννα

Αθανασάκη θα αναπτύξει το θέμα: «Όταν η ιατρική εξέταση αποκαλύπτει τη βία: Η υποχρέωση

των επαγγελματιών υγείας για αναφορά στις αρχές μετά τον Ν. 5172/2025».

Ο αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Θολούλης, προϊστάμενος του Γραφείου

Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης

Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος θα μιλήσει για την «Αναγνώριση πιθανών θυμάτων

εμπορίας ανθρώπων»

Η υπεύθυνη του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης

Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Δρ. Χριστίνα Τσιρωνά, ειδική σε ζητήματα οργάνωσης και

διοίκησης υπηρεσιών Υγείας θα μιλήσει με θέμα: «Μετρώντας το “Αόρατο”: Από τη συστηματική

καταγραφή της βίας στη θωράκιση και ενίσχυση της ασφάλειας του προσωπικού στο Π.Γ.Ν.Θ.

ΑΧΕΠΑ».

Στη λήξη της εκδήλωσης η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παρουσιάσει διαδραστικό δρώμενο με θέμα «Κάτι συμβαίνει εδώ!

Πριν το δεις, τώρα που το ζεις, μετά πως το κλείνεις».