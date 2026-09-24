Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρα συνελήφθη διότι τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας, βραδινές ώρες χθες (23-09-2026) στην περιοχή της Ξηροκρήνης, 25χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.