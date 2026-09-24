Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα
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THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρα συνελήφθη διότι τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Συνελήφθη από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας, βραδινές ώρες χθες (23-09-2026) στην περιοχή της Ξηροκρήνης, 25χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
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