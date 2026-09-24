MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρα συνελήφθη διότι τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας, βραδινές ώρες χθες (23-09-2026) στην περιοχή της Ξηροκρήνης, 25χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Ο Οκτώβριος φέρνει ανατροπές και εντάσεις για 3 ζώδια – Ποια θα δοκιμαστούν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Υπόθεση Μαζωνάκη: “Θα σε κάνω καινούργιο” έλεγε σε ασθενείς η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός για να τους προσεγγίσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Η Ελλάδα βάζει τη στέγαση και την κοινωνική προστασία στο κέντρο της διεθνούς συζήτησης

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη για εμβόλια κατά του κορονοϊού: “Εχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη, ζούμε σε περίεργες εποχές”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Σοφούλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Θοδωρής Λιβάνιος: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές