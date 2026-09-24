Θεσσαλονίκη: Οι The Gathering έρχονται απόψε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Οι The Gathering, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ολλανδικής metal σκηνής, έρχονται στη Θεσσαλονίκη με την Anneke van Giersbergen, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, για να γιορτάσουν ζωντανά τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού “Mandylion”. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00.

Το άλμπουμ που σημάδεψε καθοριστικά την πορεία των The Gathering και συνέβαλε στη διαμόρφωση του ατμοσφαιρικού metal βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επετειακής περιοδείας που επαναφέρει στη σκηνή μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους του συγκροτήματος.

Στο πλευρό τους βρίσκεται η Anneke van Giersbergen, η φωνή που συνδέθηκε όσο λίγες με τον ήχο των The Gathering και με τραγούδια που παραμένουν σημεία αναφοράς για το κοινό τους. Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει τις διαχρονικές στιγμές του Mandylion, αλλά και αγαπημένα κομμάτια από τη δημιουργική περίοδο του συγκροτήματος με την Anneke.

Ο εορτασμός για τα 30 χρόνια του Mandylion ξεκίνησε το 2025 στην Ολλανδία, όπου οι The Gathering πραγματοποίησαν πέντε sold-out εμφανίσεις στο Doornroosje, και συνεχίζεται το 2026 με επιλεγμένες συναυλίες, ανάμεσά τους και δύο εμφανίσεις στην Ελλάδα: στη Θεσσαλονίκη στις 24 Σεπτεμβρίου και στην Αθήνα στις 26 Σεπτεμβρίου.

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία ενός δίσκου που άφησε έντονο αποτύπωμα στη διεθνή metal σκηνή, οι The Gathering και η Anneke van Giersbergen συναντούν ξανά το ελληνικό κοινό, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και την εποχή του Mandylion.

INFO

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Εισιτήρια:

Προπώληση: 60€

Ταμείο: 65€

Προπώλησης εισιτηρίων: Ηλεκτρονικά στο more.com, σε όλα τα φυσικά σημεία του δικτύου more (Public, Nova, My Market) και στο Nephilim Store, Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη.