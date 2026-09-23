Κ. Καραγκούνης: Τι ισχύει από την 1η Ιανουαρίου για αύξηση στις συντάξεις – Δεν μιλάμε για 13 σύνταξη γιατί δεν κάνουμε πλειστηριασμό

Περίπου στις 20 Νοεμβρίου κλειδώνει το πλαίσιο σχετικά με την αύξηση στις συντάξεις η οποία θα είναι «πολύ μεγάλη», όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Σχετικά το επίδομα των 400 ευρώ ετησίως διευκρίνισε ότι αφορά το σύνολο των 2,2 εκατομμυρίων δικαιούχων όχι άνω των 65 αλλά των 60 ετών.

Μέσω της Πατριωτικής Εσφοράς ο Αλέξης Τσίπρας ξεδιπλώνει σενάριο οικονομικής καταστροφής, ανέφερε ο κ. Καραγκούνης επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει πλειστηριασμό υποσχέσεων και παρ’όλο που όσα δίνονται είναι παραπάνω από την εθνική σύνταξη δεν τα ονομάζει 13η σύνταξη.

Επιδότηση κατά 90% για 12 μήνες σε επιχειρήσεις για προσλήψεις τηλεργασίας

Σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, ο Κώστας Καραγκούνης είπε ότι αποτελεί κίνητρο να παραμείνουν ή να πάνε εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και νησιά με προσλήψεις από εταιρείες που λαμβάνουν επιδότηση 90% για 12 μήνες. Χαρακτήρισε παράλληλα, ως προσπάθεια να μειωθεί κι άλλο η ανεργία, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και των Επαγγελματικών Σχολών μαθητείας που προσφέρουν γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας φέρνοντας ως παράδειγμα καινοτομίας τους τεχνίτες ναυπηγικής βιομηχανίας και την ΕΑΒ.

Αναλυτικά παραδείγματα για τις νέες αυξήσεις στις συντάξεις

Η αύξηση των 400 ευρώ είναι ετήσιο επίδομα ενώ οι μηνιαίες αυξήσεις που πέρυσι ήταν 2,4% φέτος, αναμένονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. «Μιλάμε για 270.000 επιπλέον συνταξιούχους άνω των 60 ετών και συνολικά 2,2 εκατομμύρια. Επίσης περίπου στις 20 Νοέμβρη θα ξέρουμε πόση θα είναι η αύξηση ενώ συμπεριλαμβάνονται και 260.000 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά η οποία δεν θα παρακρατείται», είπε ο κ. Καραγκούνης δίνοντας τα παρακάτω παραδείγματα:

Καθαρή σύνταξη 823: όφελος 608

με σύνταξη 1086: όφελος 684 ευρώ

με σύνταξη 1476: όφελος 774

Οι συνταξιούχοι έχουν πρόβλημα γι αυτό ενισχύουμε ήδη το εισόδημά τους.’Εχουμε δομήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική στήριξη στη λογική να παράγει η οικονομία και να δίνουμε πίσω μέρισμα στην κοινωνία. Δεν κάνουμε πλειστηριασμό υποσχέσεων και δεν μιλάμε για 13η σύνταξη παρόλο που αυτό που δίνεται είναι πολύ πιο πάνω από την εθνική σύνταξη, ανέφερε.

Εκκρεμείς συντάξεις: Από 500 στις 40 ημέρες ο χρόνος απονομής

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι πλέον κάτω από 13.000 οι κύριες ενώ ο χρόνος απονομής έχει μειωθεί από τις 500 στις 40 ημέρες. Η ψηφιοποίηση του ΚΕΑΟ δίνει εικόνα για κάθε ασφαλισμένο και επιτρέπει συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, τόνισε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πώς θα γυρίσουμε πίσω στο 2015»

Προφανώς μέσω της Πατριωτικής Εισφοράς ο Αλέξης Τσίρπας ξεδιπλώνει σενάριο οικονομικής καταστροφής ενώ σχετικά με το Περιουσιολόγιο προκύπτουν ερωτήματα για το πού θα βρεί 7,5 δισεκατομμύρια, ανέφερε ο κ. Καραγκούνης θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:

Θα φορολογήσει καταθέσεις όταν το 2014 φύγανε δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία;

θα φορολογήσει ακίνητα όπου ήδη πάει κλιμακωτά ο ΕΝΦΙΑ;

Θα φορολογήσει μισθούς κι αν ήδη είναι στο 44% πού θα το πάει;

Θα φορολογήσει εταιρείες;

«Αν ισχύσουν όσα λέει ο κ. Τσίπρας ότι χτίσαμε με κόπο σχετικά με το ΑΕΠ, το μέρισμα και την ανάπτυξη θα χαθεί γυρνώντας πίσω στο 2015», κατέληξε.