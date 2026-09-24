MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αγελάδα εγκλωβίστηκε στα Πυρηναία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σε ορεινή περιοχή της Γαλλίας, όταν μια αγελάδα εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο των Πυρηναίων και χρειάστηκε να απομακρυνθεί με… ελικόπτερο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η αγελάδα παγιδεύτηκε στη λάσπη ενώ βοσκούσε σε ορεινό λιβάδι. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και η απότομη πλαγιά δεν της επέτρεπαν να κατέβει με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των διασωστών.

Καθώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο από οχήματα, οι διασώστες κατέφυγαν σε μια ασυνήθιστη λύση: την απομάκρυνση της αγελάδας με ελικόπτερο. Όπως ήταν φυσικό τα πλάνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης σε ορεινές περιοχές. Το 2021, τραυματισμένες αγελάδες στις Ελβετικές Άλπεις μεταφέρθηκαν επίσης με ελικόπτερο από δύσβατες πλαγιές, προκειμένου να λάβουν βοήθεια και να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Αγελάδα Γαλλία Ελικόπτερο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Φλόριντα: Γυναίκα κατηγορείται ότι έκανε σεξ με τον σκύλο της – Το βίντεο που έδωσε ο σύζυγος στην αστυνομία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης – Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κικίλιας: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε ναυτιλία, οικονομία και περιφερειακή ασφάλεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πεζεσκιάν από ΟΗΕ: Το Ιράν δεν θα παραδοθεί, είμαστε θύματα τρομοκρατίας

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Καραβάτου για την απάτη σε βάρος της μητέρας της: “Της είπαν ότι έχω πάθει ατύχημα, έκανε πολύ καιρό να ξεπεράσει το σοκ”