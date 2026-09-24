Καρυστιανού: Όποιος θέλει μπορεί να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική

Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για τις αναφορές της στην «κβαντική ιατρική», έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Τα έχει μπλέξει γενικά. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική. Λες και δεν μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Είναι συνήθης η πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να καλύψει την ουσία», ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, παιδίατρος στο επάγγελμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega.

Και συνέχισε: «Η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα. Στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Φυσικά, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάματος, όπως αυτό που έγινε με τον κ. Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα».

«Δεν υπάρχει κβαντικός ιατρός»

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι πρέπει να ελεγχθεί, επειδή μιλά και η ίδια για κβαντική ιατρική, αλλά και για το γεγονός ότι έχει άδεια για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, απάντησε:

«Ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα. Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι η κβαντική φυσική είναι ψευδοεπιστήμη. Στη συνέχεια το παραδέχθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Αυτό είναι στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι όπως ο ενδοκρινολόγος, ο καρδιολόγος, ότι είναι μια τέτοια εξειδίκευση. Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και στο μέλλον είναι και η θεραπεία».

Μάλιστα, σε διευκρινιστική ερώτηση που της έγινε για το εάν υπάρχει «κβαντικός ιατρός», απάντησε: «Όχι βέβαια. Ο κ. Γεωργιάδης διαστρεβλώνει την αλήθεια και τις επιστήμες».

Μιλώντας σε άλλο σημείο για ολιστική ιατρική ανέφερε: «Εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και για να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς».

«Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζουν τα όπως ορίζει η επιστήμη», υπογράμμισε η κ. Καρυστιανού.

Και κατέληξε: «Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα […] Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι».