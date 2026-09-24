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ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση τεσσάρων συμπληρωμάτων διατροφής με νεοφανή συστατικά

Intime
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Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης ακόμα τεσσάρων συμπληρωμάτων διατροφής.

Η απόφαση του ΕΟΦ ελήφθη επειδή τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό (novel foods).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πρόκειται για τα συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας Olimp Laboratories Sp.z.o.o, Πολωνίας:

REDWEILER 480G red punch

REDWEILER 480G orange

REDWEILER 480G cola

TCM 120 MEGA caps

Ο ΕΟΦ ενημερώθηκε ότι περιέχουν το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο (novel food) Creatine malate.

Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του Οργανισμού. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας, επισημαίνει.

Σημειώνεται ότι τα νεοφανή συστατικά (ή νεοφανή τρόφιμα – novel foods) είναι ουσίες χωρίς σημαντικό ιστορικό κατανάλωσης στην ΕΕ πριν από το 1997. Επομένως απαιτείται επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειάς τους και έγκριση πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Διατροφικά συμπληρώματα ΕΟΦ

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