El Mundo: Προειδοποίηση της CIA για πιθανή ρωσική επίθεση με drones κρυμμένα σε κοντέινερ σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία

Νέα διάσταση παίρνει στην Ευρώπη η ανησυχία για πιθανή ρωσική κλιμάκωση, καθώς η ισπανική El Mundo υποστηρίζει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με πιθανό στόχο χώρα της Μεσογείου, έχει συγκεντρώσει η CIA. Πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε στην El Mundo υπό τον όρο της ανωνυμίας, περιέγραψε ένα σενάριο στο οποίο drones θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ εμπορικού πλοίου και στη συνέχεια να εκτοξευθούν από τη θάλασσα.

Η Λιθουανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά το ταξίδι του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου, όπου φέρεται να προειδοποίησε τη Ρωσία εναντίον επιθέσεων ή προκλήσεων που στοχεύουν το ΝΑΤΟ.

El Mundo reports that U.S. intelligence has warned several European governments that Russia may be preparing a drone operation against Spain, France or Italy.



According to the report, Russia could launch Gerbera drones from merchant ships in the Mediterranean, potentially hidden… pic.twitter.com/Sfw2FSxkEM — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Το σχέδιο με τα Gerbera και η επίθεση από τη θάλασσα

Το μοντέλο που, σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιηθεί είναι το Gerbera, μικρότερο και ευκολότερο στη μεταφορά από τα Shahed ή τα ρωσικά Geran.

Το Gerbera έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα πτερύγων περίπου 2,5 μέτρα και βάρος έως 18 κιλά. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 160χλμ την ώρα και η θεωρητική εμβέλειά του φθάνει έως και τα 600 χιλιόμετρα, ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες πτήσης.

Από εμπορικό πλοίο που θα βρισκόταν 200 ή 300 χιλιόμετρα από τις ευρωπαϊκές ακτές, ένα τέτοιο drone θα μπορούσε, θεωρητικά, να φθάσει στον στόχο του μέσα σε περίπου μιάμιση έως δύο ώρες.

Η μικρή πολεμική κεφαλή δεν θα ήταν απαραίτητα ικανή να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Θα μπορούσε όμως να προκαλέσει πυρκαγιά, να πλήξει εκτεθειμένο εξοπλισμό ή να οδηγήσει σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίου ή λιμανιού.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζει η El Mundo, ο κύριος στόχος μιας τέτοιας ενέργειας ενδέχεται να ήταν περισσότερο πολιτικός, ψυχολογικός και οικονομικός παρά η πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Γιατί Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία

Ο Βρετανός αναλυτής Κέιρ Τζάιλς, ειδικός στη ρωσική στρατιωτική στρατηγική, επισημαίνει ότι η μεγάλη απόσταση χωρών όπως η Ισπανία από τα ρωσικά σύνορα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ασφάλειας.

«Δεν είναι απαραίτητα οι χώρες της πρώτης γραμμής αυτές που θα γίνουν στόχος. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται το πιο αδύναμο σημείο της Ευρώπης», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή ενός πιθανού στόχου θα μπορούσε να βασίζεται στον συνδυασμό περιορισμένης αντιαεροπορικής προστασίας, χαμηλής ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών και του πολιτικού αντίκτυπου που θα προκαλούσε ακόμη και ένα μικρής κλίμακας περιστατικό.

Σύμφωνα με την El Mundo, η πιθανή επιλογή μιας χώρας της νότιας Ευρώπης θα είχε και πρόσθετο πολιτικό αντίκτυπο, καθώς Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία εισέρχονται σε εκλογικές περιόδους το 2027 και στο εσωτερικό τους υπάρχουν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει λάβει απόφαση για επίθεση σε κάποια από τις τρεις χώρες.

Οι ίδιες ανησυχίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης προσοχής για τις ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κάτω από το όριο μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης. Η Ρωσία απορρίπτει σειρά αντίστοιχων κατηγοριών.

Η ισπανική εφημερίδα συνδέει την προειδοποίηση και με την αυξημένη κινητοποίηση της Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε το Συμβούλιο Άμυνας στις 16 Σεπτεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα συναντήθηκε στο Ελιζέ με πολιτικούς αρχηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι δηλώνει ότι οι ρωσικές υβριδικές απειλές κατά της Ευρώπης εντείνονται. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ζητήσει σχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών έναντι drones, κυβερνοεπιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς. Το Παρίσι έχει επίσης επικαλεστεί το πρόσφατο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας ως παράδειγμα της αυξανόμενης απειλής.

Η Γερμανία έχει αποδώσει στη Ρωσία απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Η Μόσχα έχει απορρίψει κατηγορηματικά την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την αβάσιμη.

Στις χώρες της Βαλτικής επικρατεί αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να δοκιμάσει τα όρια αντίδρασης της Συμμαχίας χωρίς να προχωρήσει σε ενέργεια που θα οδηγούσε αυτομάτως σε γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.

Πηγή: newsit.gr